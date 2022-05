FOTBAL Miercuri, 25 Mai 2022, 09:07

Vlad Lupu • HotNews.ro

Dan Petrescu a răbufnit după ce i s-a reproșat la o emisiune în direct că jucătorii de la CFR Cluj au înjurat-o pe FCSB la petrecerea de după câștigarea campionatului în Liga 1.

Dan Petrescu Foto: cfr1907.ro

Antrenorul lui CFR Cluj a susținut în cadrul emisiunii Digi Sport Special că el nu a scandat înjurături la adresa lui FCSB, mai ales că a evoluat în tricoul roș-albastru din 1986 până în 1991.

Cu toate acestea, Petrescu nu înțelege unde este problema în scandările jucătorilor săi, susținând că nu avea cum să-i oprească și că el este înjurat constant pe stadioanele din România.

Dan Petrescu, nemulțumit după ce i s-a reproșat că a înjurat-o pe FCSB

„Eu nu înțeleg ce trebuia să facem, să spunem poezii, să cântăm imnul „Deșteaptă-te române?”. Dacă se zice ceva de Steaua, eu nu pot să zic nimic. Nu am cântat nimic.

Nu pot să cânt împotriva Stelei. Am făcut istorie acolo, am jucat finală de Champions League, am fost căpitan, golgheterul României de acolo. Pot să uit eu de asta?

Nu puteam să îi domolesc. Ce să le zic? „Tăceți din gură”? Eu sunt înjurat pe toate stadioanele din minutul unu până în minutul 95. De ce nu dați și asta? De ce pe toate stadioanele e înjurat Dan Petrescu?

La Craiova e la fel. Eu am făcut istorie și mă înjură toată țara. De ce? Mi-am dat viața pentru țara asta ca să mă înjure? De ce mă înjură? Nu le fac nimic și mă înjură. Am antrenat în Rusia, Polonia, China, nu zicea nimeni nimic.

De când m-am întors, mă înjură toți. La meciul cu Rapid, de la Mioveni, au rămas 10.000 de oameni să mă înjure. Vreți să fiu calm, dar pe mine mă înjură toată țara. Trebuie să înțelegeți de ce am reacțiile astea.

Noi suntem într-o țară unde nu respectăm pe nimeni. Nu am ce să îmi reproșez mie. Și la Urziceni mă înjurau toți. Îi bat pe toți, de asta mă înjură. Nimeni nu suportă că iau eu campionate pe bandă rulantă. Au toți boală pe mine” - Dan Petrescu.

Șase titluri a câștigat Dan Petrescu în Liga 1 (unul cu Unirea Urziceni și cinci cu CFR Cluj), ultimul fiind obținut chiar la finalul actualului sezon de play-off.