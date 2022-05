FOTBAL Marți, 24 Mai 2022, 10:26

Vlad Lupu • HotNews.ro

Kylian Mbappe a creat multe controverse după ce a ales să semneze prelungirea cu PSG în detrimentul lui Real Madrid, care a fost în discuții avansate cu starul francez. Fotbalistul a explicat recent motivul pentru care a ales Parisul, dar și de ce consideră că un transfer pe Santiago Bernabeu în viitor nu este imposibil.

Kylian Mbappe Foto: DPPI/Jean Catuffe/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mbappe susține că și-a prelungit contractul cu PSG până în 2025 pentru că are convingerea că va putea „să continue să crească" la Paris. În același timp, jucătorul a considerat că nu este oportun să-și părăsească țara.

Deși fanii lui Real nu au fost deloc bucuroși la auzul veștii că Mbappe nu va veni pe Santiago Bernabeu, starul francez nu exclude un transfer la campioana Spaniei în viitor, conform BBC.

Kylian Mbappe, despre decizia de a rămâne la PSG și un posibil transfer la Real Madrid în viitor

„Săptămâna trecută am luat decizia să rămân. Am vorbit cu președintele Realului pentru că am mult respect față de el. Am vrut să-i transmit personal că voi sta la Paris.

Pentru a fi un jucător bun, este foarte importantă onestitatea. Am o relație bună cu Florentino Perez și cred că am rezolvat această problemă.

Acum mă gândesc doar la prezent și la PSG, dar visul de a juca la Real Madrid nu-mi va fi niciodată luat. Nu știm ce se va întâmpla în viitor.

Să-mi părăsesc țara nu părea lucrul corect pe care să-l fac. Este țara mea și este un aspect sentimental implicat aici.

Proiectul lui PSG m-a atras pentru că eu consider că povestea mea aici nu s-a terminat. Vrem să câștigăm Liga Campionilor.

Vreau să le ofer fanilor plăcere pentru că și eu am fost copil și mergeam pe stadion pentru acea atmosferă uluitoare” - Kylian Mbappe.

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a anunţat sâmbătă, în faţa publicului de pe stadionul Parc des Princes, la ultimul meci al campioanei Franţei în acest sezon, că vedeta Kylian Mbappe şi-a prelungit contractul până în 2025.