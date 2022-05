FOTBAL Duminică, 22 Mai 2022, 19:14

Vlad Lupu • HotNews.ro

John McEnroe, fost mare jucător de tenis, susține că nu înțelege motivul pentru care Emma Răducanu, campioană la US Open 2022, își schimbă antrenorii.

Emma Raducanu Foto: Oscar Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emma Răducanu, în vârstă de 19 ani, s-a despărţit, luna trecută, de tehnicianul german Torben Beltz.

Britanica este în căutarea celui de-al patrulea antrenor într-un an, după ce a lucrat cu Nigel Sears la Wimbledon şi cu Andrew Richardson la US Open.

Schimbările de antrenori ale Emmei Răducanu, un mister pentru John McEnroe

„Nici eu nu am crezut într-un antrenor cu normă întreagă, aşa că depinde foarte mult de jucător.

Azi, se pare că fiecare jucătoare are un antrenor şi nu-mi amintesc cine a fost când a câştigat US Open, dar trebuie să recunosc că am fost surprins că s-au despărţit după ce ea a câştigat trofeul. A fost un şoc incredibil pentru ea să câştige US Open.

Nu sunt suficient de apropiat de situaţie pentru a înţelege ce se întâmplă, dar sunt sigur că sunt mulţi oameni care ar dori să o antreneze. Nu sunt sigur unde se află ea din punct de vedere fizic sau psihic în acest moment" - John McEnroe.

Jucătoarea britanică, locul 12 WTA şi cap de serie numărul 12 la Roland Garros, va evolua cu Linda Noskova din Cehia, lcoul 184 WTA, venită din calificări, în primul tur de pe tabloul principal.​