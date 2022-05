FOTBAL Marți, 17 Mai 2022, 09:22

Vlad Lupu • HotNews.ro

Jake Daniels, mijlocaș în vârstă de 17 ani de la Blackpool, club din divizia a doua engleză de fotbal, a devenit luni primul jucător profesionist britanic în activitate care a recunoscut public că este homosexual.

Jake Daniels primul jucator britanic in activitate care recunoaste ca este gay Foto: Twitter - Blackpool FC

Justin Fashanu a fost primul fotbalist britanic care a recunoscut că este gay (în anii `90), dar doar la finalul carierei.

Tânărul fotbalist englez Jake Daniels a făcut anunțul printr-un mesaj postat pe site-ul oficial al clubului Blackpool.

„Sezonul acesta a fost fantastic pentru mine pe teren. Am jucat primul meu meci la profesionişti, am marcat 30 de goluri cu echipa de rezerve, am semnat primul meu contract profesionist.

Dar în afara terenului, am ascuns cine sunt cu adevărat. Toată viaţa am ştiut că sunt gay şi simt că acum sunt gata să anunţ şi să fiu eu însumi" - Jake Daniels.

Blackpool a anunțat pe această cale că lucrează îndeaproape pentru a-i oferi lui Jake Daniels un mediu propice dezvoltării sale.