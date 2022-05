Giorgio Chiellini a jucat ultimul meci pe teren propriu pentru Juventus în Serie A, luni, contra lui Lazio (scor 2-2), fiind aplaudat la scenă deschisă de un întreg stadion.

După peste 500 de meciuri în tricoul lui Juventus, Giorgio Chiellini a anunțat că va pleca de la echipă la finalul actualei stagiuni.

Luni, fundașul italian a evoluat pentru ultima oară pe teren propriu pentru „Bătrâna Doamnă”.

Chiellini nu a fost singurul care a jucat ultimul meci acasă pentru Juventus. Paulo Dybala şi-a luat și el adio de la torinezi.

„Giorgio, sei grande (n.r. Giorgio, eşti mare)", a fost mesajul transmis de Juventus pentru fundaşul care şi-a petrecut 17 ani din viață la Juventus.

Pe arena torinezilor, Juventus a făcut egal cu Lazio, scor 2-2.

Pentru Juventus au marcat Vlahovic (10) şi Morata (36), iar pentru Lazio au înscris Sandro (51 - autogol) şi Milinkovic-Savic (90+6).

La Lazio, Ștefan Radu a intrat pe teren în minutul 84, în locul lui Lazzari.

În urma acestui rezultat, Lazio, care ocupă locul 5, cu 63 de puncte, și-a asigurat prezenţa în Europa League.

Juventus este pe 4, cu 70 de puncte, și este sigură de locul patru la finalul stagiunii.​

The ever there is. The best there was. The best ever will be. Giorgio Chiellini — King Kong.pic.twitter.com/C9tTKvMfkt