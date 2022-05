Clubul Atletico Madrid i-a organizat un moment omagial lui Luis Suarez, duminică, în ultimul meci acasă al echipei în actuala ediție de LaLiga. Atacantul din Uruguay va părăsi clubul spaniol la finalul actualei stagiuni.

„La finalul meciului, arena Wanda Metropolitano îi va aduce un omagiu lui Luis Suarez şi lui Hector Herrera, care părăsesc, astăzi, familia atletico" - anunța Atletico Madrid pe Twitter înainte de remiza de duminică cu Sevilla (1-1).

Suarez a început titular pe Wanda Metropolitano, dar a fost schimbat în minutul 65. Întreaga arenă l-a aplaudat la scenă deschisă, iar fotbalistul în vârstă de 35 de ani nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Hector Herrera a intrat din postura de rezervă la Atletico în minutul 78.

Atacantul uruguayan, al cărui contract cu Atletico expiră în această vară, ar putea alege să evolueze în Major League Soccer, deși prioritatea acestuia este să rămână în Europa.

În cazul în care ofertele primite nu îi sunt pe plac, fostul fotbalist al Barcelonei s-ar putea retrage.

Suarez are 82 de meciuri disputate la Atletico, 34 de goluri, şase pase decisive şi a cucerit un titlu în LaLiga.

Atletico ocupă locul trei în LaLiga, la un singur punct în fața Sevilliei (locul patru), cu o etapă înainte de finalul campionatului.

