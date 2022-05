Liverpool a câştigat Cupa Angliei, sâmbătă, în fața lui Chelsea, scor 6-5 la loviturile de departajare. După succes, „cormoranii” au sărbătorit în vestiar alături de un invitat special.

După 120 de minute, scorul a fost 0-0, chiar dacă ambele echipe au avut mai multe ocazii importante.

Liverpool s-a impus la penaltiuri și a cucerit pentru a opta oară Cupa Angliei.

La sărbătoarea din vestiarul lui Liverpool a participat și Mohamed Zakaria, adus de Mohamed Salah.

Zakaria suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală incurabilă cunoscută sub numele de boala neuronului motor.

Condiția medicală afectează creierul și măduva spinării, iar fostul internațional egiptean se află în scaun rulant.

Acest aspect nu l-a împiedicat pe fostul fotbalist să petreacă alături de jucătorii lui Liverpool, iar filmulețul cu aceștia s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.

Mo Salah and Liverpool celebrating their FA Cup win with Egyptian footballer Moamen Zakaria, who was diagnosed with ALS in 2020.



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/lkQEvhAH23