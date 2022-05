Bouchra Karboubi va arbitra în premieră, sâmbătă, finala Cupei Tronului dintre AS FAR şi Moghreb Atletico. Delegarea arbitrei internaționale este o premieră pentru Maroc și lumea arabă.

Karboubi este arbitru internațional din 2016. Ea a devenit prima femeie care conduce un meci de prima ligă din campionatul profesionist masculin.

La începutul lui 2022, arbitra a făcut parte din echipa VAR a finalei Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal şi Egipt (câștigată de senegalezi cu 4-2 după penaltiuri).

Arbitra marocană este și polițistă, scrie News.ro.

Bouchra Karboubi makes history by being the first female referee to lead cup final \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE6\uD83C\uDFC6



Debut: OCK vs MAT (2020)



The \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE6 referee has made great steps in recent years



She participated as an assistant and as VAR during AFCON and can report to the women's World Cup next year pic.twitter.com/8hbQ2eMr3D