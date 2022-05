FOTBAL Marți, 10 Mai 2022, 20:50

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Germanul Karim Adeyemi, a cărui mamă este româncă, a fost transferat de Borussia Dortmund de la formația austriacă RB Salzburg.

Karim Adeyemi, noul jucator al Borussiei Dortmund Foto: bvb.de

Vicecampioana Germaniei a anunțat venirea lui Adeyemi la doar câteva minute după ce Manchester City a dezvăluit că a ajuns la un acord cu Borussia pentru transferul lui Erling Haaland.

Jucătorul în vârstă de 20 de ani a efectuat marți vizita medicală și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027.

„După transferurile lui Niklas Süle și Nico Schlotterbeck, primim un alt jucător foarte interesant în Karim Adeyemi. De altfel, unul care are o mare afinitate pentru BVB, a cărui inimă a bătut deja pentru „Schwarzgelb” în copilările și care a decis să joace pentru Borussia Dortmund, chiar dacă a avut multe oferte din ligile europene de top .

Viteza și capacitatea sa de a înscrie goluri sunt impresionante și, deși Karim, la doar 20 de ani, este deja foarte avansat din punct de vedere fotbalistic și atletic, vedem în el un potențial enorm de dezvoltare”, a declarat Sebastian Kehl, care va fi directorul sportiv al BVB începând din sezonul viitor.

Karim Adeyemi, unul dintre cei mai promițători jucători germani

Adeyemi, campion european U21 în 2021, este în prezent cel mai bun marcator din Bundesliga austriacă, cu 19 goluri. În cei patru ani petrecuți la Salzburg, a cucerit șase trofee (a câștigat de trei ori campionatul și trei Cupe ale Austriei).

În actualul sezon, Adeyemi a jucat de 35 de ori în campionatul Austriei și Champions League (22 goluri/6 pase decisive).

La 5 septembrie 2021, Adeyemi a debutat cu gol pentru naționala de seniori a Germaniei în meciul disputat împotriva Armeniei în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar 2022.

„Când eram mic, eram fascinat de fotbalul rapid al galben-negrilor. De aceea am decis rapid că aș vrea să mă alătur celor de la BVB când am auzit de interesul lui Dortmund. De asemenea, am semnat în mod deliberat pe termen lung, pentru că sunt convins că vom fi o echipă interesantă care, cu sprijinul fanilor fantastici, va fi capabilă să joace și să câștige titluri pe termen mediu”, a subliniat Karim Adeyemi.