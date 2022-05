Schalke 04, club german de tradiție, a promovat, sâmbătă, în Bundesliga după o perioadă de un an în al doilea eșalon.

Schalke 04 şi-a asigurat revenirea în Bundesliga, după ce a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, St. Pauli, în etapa a XXXIII-a din liga secundă de fotbal german.

Schalke a fost condusă cu 2-0 la pauză, după reuşitele lui Matanovic '9 şi '17.

Gazdele au revenit în repriza secundă, prin Terodde '47 (p), '71 şi Zalazar '78.

Cu o etapă rămasă de jucat, Schalke este lider, cu 62 de puncte, cinci peste Hamburger SV, Darmstadt şi Werder Bremen, echipele de pe locurile 2-4.

În prima ligă promovează formaţiile de pe locurile unu şi doi, iar ocupanta locului trei va juca un baraj cu echipa de pe locul 16 din Bundesliga, poziţie pe care se află în acest moment VfB Stuttgart.

Schalke este septuplă campioană a Germaniei (ultimul titlu obținut în 1958), conform News.ro.

