Liverpool a făcut un pas greșit în lupta pentru titlul din Premier League. Echipa antrenată de Jurgen Klopp a terminat la egalitate cu Tottenham scor 1-1, pe Anfield, iar Manchester City se poate desprinde decisiv la finalul etapei cu numărul 36.

Tottenham a deschis scorul prin Heung-min Son ('56), iar Liverpool a egalat grație șutului deviat al lui Luis Diaz ('74).

În urma acestui rezultat, Liverpool a urcat provizoriu pe prima poziție (la egalitate de puncte cu Manchester City, formație care nu a jucat încă în această etapă). De cealaltă parte, Tottenham rămâne pe locul 5, la o lungime în spatele celor de la Arsenal (echipa aflată pe ultimul loc de Champions League).

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Liverpool și Tottenham.

Son Heung-min has both scored (1️⃣2️⃣) and been involved in (1️⃣7️⃣) more #PL goals than any other player in 2022#LIVTOT pic.twitter.com/ublYtPUFK7