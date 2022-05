Mikel Arteta va fi antrenorul lui Arsenal Londra până la finalul sezonului 2024/2025, a anunțat vineri clubul englez.

Arteta și-a prelungit contractul până la finalul sezonului 2024/2025.

Alături de spaniol, a semnat o nouă înțelegere şi antrenorul echipei feminine a clubului Arsenal, Jonas Eidevall.

„Sunt încântat, recunoscător şi foarte fericit. Vrem să ducem clubul la următorul nivel şi să concurăm cu adevărat cu echipele de top. Pentru a face asta, trebuie să jucăm în Liga Campionilor.

Trebuie să facem ca echipa să evolueze bine, ca jucătorii să devină mai buni, toate departamentele să fie îmbunătăţite şi să generăm chiar mai multă conexiune cu fanii noştri.

Este nevoie să îmbunătăţim atmosfera pe Emirates, să putem recruta talente de top şi cei mai buni oameni pentru acest club. Vom duce proiectul la alt nivel” - Mikel Arteta.

Arsenal se află pe locul patru în Premier League, la trei puncte în spatele ultimului loc pe podium ocupat de Chelsea Londra.

