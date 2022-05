FOTBAL Joi, 05 Mai 2022, 09:02

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Manchester City conducea cu 1-0 pe Santiago Bernabeu, iar finala Ligii Campionilor era mai aproape ca oricând. În două minute (90', 91'), Real Madrid a reușit să întoarcă soarta confruntării, iar în prelungiri Benzema a dat lovitura de grație (3-1). La finalul meciului, Pep Guardiola a încercat să ofere o explicație pentru „nebunia” de la Madrid.

Pep Guardiola Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pep Guardiola, dezamăgirea și Realul care știe să facă istorie

Vizibil afectat de această eliminare incredibilă, Pep Guardiola a încercat să explice la finalul partidei ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute de pe Santiago Bernabeu.

„Am fost mai buni, am fost calificaţi, am avut jocul sub control. Au început să joace sus şi au reuşit să înscrie. Nu mă credeam deja în finală, dar am fost aproape. Dar ei ştiu cum să facă istorie, trebuie să-i felicităm.

Ne-a fost greu să intrăm în joc şi asta a fost o lovitură. Ne-a lipsit ceva în prima repriză. Am fost mai buni după aceea şi am reuşit să marcăm. Apoi au fost acele două minute” - Pep Guardiola, citat de lequipe.fr.

Manchester City, una dintre cele mai grele înfrângeri din Champions League

Continuându-și discursul, Guardiola spune că în istoria tuturor cluburilor există astfel de momente. În plus, publicul de pe Santiago Bernabeu a avut un cuvânt important de spus.

„Am fost aproape. Jucătorii au dat totul. Am fost atât de aproape, dar nu am putut să o facem. În istoria fotbalului, se întâmplă acest lucru. Cu publicul care îi susţine, este mai dificil.

Am avut înfrângeri în Liga Campionilor, înfrângeri grele, când nu am putut ajunge în finală, aşa că nu există nicio îndoială că este greu pentru noi. Nu putem nega că am fost atât de aproape de finala Ligii Campionilor.

Nu am jucat bine în prima repriză, dar este normal în această competiţie. S-a întâmplat de multe ori în istoria lor. Au pus mulţi jucători în careu şi au marcat două goluri. Nu am suferit prea mult până când au marcat, dar nu am jucat cât de bine am putut”, a completat Pep Guardiola, citat de News.ro.

Cu scorul general de 6-5, Real Madrid a trecut de Manchester City și a obținut calificarea în finala Champions League.

Vezi aici rezumatul partidei Real Madrid - Manchester City.

Liverpool vs Real Madrid va avea loc în data de 28 mai, la Paris, pe „Stade de France”.

De știut:

Real a câștigat de 13 ori Champions League, un record (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 și 2018). De asemenea, echipa din Madrid a mai disputat alte trei finale (1962, 1964 și 1981).