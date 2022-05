Champions League Miercuri, 04 Mai 2022, 09:11

Vlad Lupu • HotNews.ro

Jurgen Klopp a încercat să explice după calificarea echipei sale în finala Ligii Campionilor căderea din prima repriză a returului semifinalelor contra lui Villarreal (Liverpool a fost egalată la general până la pauză, scor 2-2).

Jurgen Klopp Foto: Twitter - Liverpool

În ciuda unei prime părți slabe făcute de Liverpool (egalată la general prin Boulaye Dia '3 și Coquelin '41), echipa engleză a revenit după pauză și a învins Villarreal pe Estadio de la Ceramica, scor 3-2, grație reușitelor lui Fabinho ('62), Luis Diaz ('67) și Sadio Mane ('74).

Cu scorul de 5-2 la general (2-0 în turul de pe Anfield), Liverpool s-a calificat în finala Champions League care va avea loc pe Stade de France la 28 mai.

După meciul spectaculos din Spania, Jurgen Klopp a declarat că echipa sa a fost surprinsă în totalitate în prima repriză a returului cu Villarreal, dar lucrurile s-au schimbat după pauză.

Jurgen Klopp și explicațiile căderii din prima repriză contra lui Villarreal

„La început am fost impresionaţi de ei. Nu construiam nimic. Nu am jucat în spaţiile potrivite. Aruncam mingi lungi şi ne forţam jocul. Am avut câteva mingi bune, dar niciodată suficiente pentru a avea ocazii.

La pauză, le-am spus băieţilor că trebuie să fim mai puternici şi să ne mişcăm mai inteligent. Nu ne mişcam suficient. Nu ne găseam mijlocaşii. Cei trei atacanţi ai noştri au fost opriţi. Trebuia să rezolvăm toate acestea.

Această finală am impresia că este prima. Întotdeauna este ceva special.

Mare respect pentru Villarreal. Este un stadion grozav şi ceea ce se face aici, ceea ce face Unai (n.r. - Emery) este incredibil.

Am meritat, dar această victorie a venit în urma unei prestaţii uriaşe a băieţilor. Revenind de la 2-0... Nu am vrut să apărăm rezultatul din prima manşă, ci să încercăm să obţinem victoria" - Jurgen Klopp.

Unai Emery și dezamăgirea ratării finalei Champions League

Unai Emery, tehnicianul lui Villarreal, a felicitat Liverpool pentru calificarea în ultimul act al Champions League, dar s-a arătat dezamăgit de rezultat.

„Când pierzi, momentul este trist pentru toată lumea. Ei merită să joace în finală. În prima repriză le-am arătat tuturor că suntem o echipă bună şi că putem avea ocazii. Dar diferenţa în cele două meciuri a fost în favoarea lor.

Astăzi aveam nevoie de ceva mai mult. Trebuia să ne apărăm cu ardoare şi să nu-i lăsăm să se poziţioneze. Am marcat, am avut un penalti (n.r. - neacordat) şi ei nu s-au apropiat de poarta noastră.

Prima repriză a fost încurajatoare. Gerard Moreno a jucat accidentat, i-a fost greu să sprinteze şi ne-am pierdut forţa. Noi nu mai eram la fel. Trebuia să avem mai mult mingea, dar primul lor gol ne-a afectat prea mult psihic. Am rămas fără energie.

Nu am avut capacitatea de a răspunde la cerinţele unei întâlniri eliminatorii cu Liverpool. Am fost aproape de excelenţă, dar nu am reuşit să ne menţinem timp de nouăzeci de minute" - Unai Emery.

Finala de pe Stade de France va avea loc pe 28 mai.

În cealaltă semifinală (returul ei va avea loc pe 4 mai), Manchester City joacă în deplasare contra lui Real Madrid (în tur echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 4-3).​