Duel teribil pentru un loc în finala Ligii Campionilor la fotbal, miercuri, 4 mai, de la ora 22:00. Este o semifinală echilibrată, care a produs 7 goluri în prima manșă, 4-3 pentru britanici.

Real Madrid a cucerit sâmbătă al 35-lea titlu de campioană în Spania, după un sezon intern cu consistentă în joc și cu constanță în rezultate. În replică, Manchester City este ținută sub presiune de Liverpool, care îi suflă în ceafă în Premier League.

Real l-a menajat sâmbătă pe starul Karim Benzema, tocmai pentru a-l avea proaspăt cu City.

Antrenorul Carlo Ancelotti a început meciul cu Espanyol, scor 4-0, cu tripleta de atac Diaz-Rodrygo-Asensio. Rămâne de văzut dacă Real a petrecut prea mult la banchetul pentru titlu, iar picioarele vor fi grele la ora duelului cu City.

Meciul aduce rivalitatea belgiană De Bruyne - Courtois. Săptămâna trecută, mijlocașul de la City a marcat în poarta conaționalului său de la Real Madrid.

Portarul a petrecut o noapte cu fosta parteneră a lui Kevin, acum câțiva ani. O trădare care i-a despărțit și despre care cu greu acceptă să vorbească.

Kevin De Bruyne și Thibaut Courtois nu mai sunt prieteni. Între ei există o relație rece, care acoperă o supărare reciprocă. Motivul? Un triunghi amoros, o noapte de dragoste între fosta iubită a mijlocașului și portarul lui Real Madrid.

Având vârste apropiate (De Bruyne are 30 de ani, iar Courtois - 29), Kevin si Thibaut au crescut împreună. Mai întâi la formația Genk, din 2009 până în 2011, apoi la echipele naționale de tineret. Erau de nedespărțit.

Dar, ceva s-a rupt. De Bruyne, în autobiografia sa, a dezvăluit că a fost trădat de partenera sa de atunci, Caroline Lijnen. Cu cine? Chiar cu Courtois.

Au apărut pe piață și detaliile trădării. Simțindu-se la rândul său înșelată de Kevin, Caroline a mers la Madrid, unde portarul juca pentru Atletico Madrid. Atunci, s-a întâlnit cu Courtois.

Au trecut mulți ani de la acel episod, între timp De Bruyne s-a căsătorit cu Michèle Lacroix, cu care are 3 copii (Mason Milian, Roma și Suri), iar Courtois a fost căsătorit cu Marta Dominguez (cu care are avut doi copii), de care s-a despărțit, iar acum are o aventură cu modelul israelian Mishel Gerzig.

Pentru amândoi, viața a continuat. Capitolul trădării este închis, dar atunci când se întrec pe teren, precum în Manchester City - Real Madrid, acea rivalitate reapare. Fiecare gol marcat de De Bruyne sună ca o mică răzbunare.

Real Madrid vs Manchester City

