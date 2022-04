Champions League, semifinale Joi, 28 Aprilie 2022, 09:22

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Liverpool are prima șansă la calificarea în finala Champions League: „cormoranii” au câștigat turul cu Villarreal, scor 2-0, dar antrenorul Jurgen Klopp a afirmat că echipa sa trebuie să rămână concentrată la returul de pe Estadio de la Ceramica.

Jurgen Klopp Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jurgen Klopp: Trebuie uitat acest 2-0

„Maturitatea face parte din calităţile noastre şi trebuie să rămânem pozitivi. Dar cel mai bine, pentru retur, va fi să uităm de acest 2-0 în tur, să ne spunem că suntem la 0-0 şi să încercăm să câştigăm în retur.

Treaba nu este terminată. Suntem la 2-0 la pauză şi va trebui să rămânem sută la sută concentraţi, să păstrăm o atitudine bună, care nu este aceea de a ne apăra indiferent de ce va fi. La ei va fi o ambianţă dificilă, vor da totul, ei se luptă tot timpul.

Ce îmi place la Villarreal este că iese de sub presiune, ştie să devină o ameninţare cu pase potrivite. Am mobilizat mulţi jucători ca să recuperăm mingea şi atunci când nu o recuperam, ne găseam în ofsaid. Dar am făcut ce trebuia până la urmă” - Jurgen Klopp.

Liverpool a făcut un pas important spre finala Champions League, după ce a învins miercuri, pe stadionul „Anfield”, cu scorul de 2-0, echipa Villarreal, în prima manşă a semifinalelor.

Golurile au fost marcate de Estupinan ('53, autogol) și Mane ('55).

Liverpool a mai trimis mingea în poarta lui Rulli prin Fabinho ('50) și Robertson ('64), dar reușitele au fost anulate pentru poziții de ofsaid.

De știut: