Liga Campionilor, semifinale Miercuri, 27 Aprilie 2022, 13:28

Vlad Lupu • HotNews.ro

Karim Benzema a strălucit din nou în tricoul lui Real Madrid, marcând de la 11 metri din „scăriță” pe Etihad Stadium în turul semifinalelor Ligii Campionilor contra lui Manchester City, în condițiile în care ratase ultimele trei penaltiuri dintr-un total de patru executate.

Karim Benzema Foto: Oscar J Barroso/DPPI/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Benzema a marcat spectaculos din penalti în minutul 82 pentru Real Madrid, fiind al doilea gol al său în partidă (a înscris și în minutul 33).

Deși meciul s-a încheiat 4-3 pentru gazdele de la City, atacantul francez a avut o nouă prestație solidă. Jucătorul lui Real susține că a avut curajul să execute în asemenea mod penaltiul dictat de Istvan Kovacs pentru că are foarte multă încredere în el, conform Mirror.co.uk.

Fotbalitul francez a ratat ultimele trei penaltiuri dintr-un total de patru executate, dintre care două într-un singur meci (sâmbătă, în victoria lui Real contra Osasunei).

Karim Benzema: „Penaltiul executat de mine arată forța mea mentală”

„Execuția mea arată forța mea la nivel mental. Asta e tot. Am foarte multă încredere în mine, așa că am decis să execut în acest mod și am reușit să marchez.

Înfrângerea contra lui City nu este deloc îmbucurătoare. Avem nevoie de fanii noștri la retur mai mult ca niciodată. Vom face o magie și vom câștiga” - Karim Benzema.

Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus cu 4-3 împotriva echipei lui Carlo Ancelotti, marți, în turul semifinalelor Ligii Campionilor.

Real Madrid va porni cu a doua șansă în fața lui Manchester City la returul de pe 4 mai ce va avea loc pe Santiago Bernabeu.