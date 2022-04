FOTBAL Miercuri, 27 Aprilie 2022, 09:40

Vlad Lupu • HotNews.ro

Carlo Ancelotti s-a arătat nemulțumit de rezultatul obținut de Real Madrid (3-4) în fața lui Manchester City în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, cât și de prestația jucătorilor săi în prima repriză. Cu toate acestea, „lupta pentru încă o noapte magică” continuă în opinia tehnicianului italian.

Carlo Ancelotti Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manchester City s-a impus, marți seara, pe Etihad Stadium, scor 4-3, contra lui Real Madrid, la finalul unui meci spectaculos din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor.

Partida a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, care a avut o prestație solidă la duelul din Anglia.

Carlo Ancelotti, antrenorul madrilenilor, a concluzionat după meciul de pe Etihad că rezultatul obținut nu este unul avantajos în vederea returului, vorbind și despre greșelile elevilor săi.

Pep Guardiola i-a cerut scuze lui Istvan Kovacs după Manchester City vs Real Madrid

Carlo Ancelotti: „Cel mai important este să ne apărăm mai bine”

„Am început foarte rău, prea moale. Am primit două goluri și de atunci am arătat ceea ce am făcut din plin în ultima vreme: o mare capacitate de reacție. Am fost în joc până la final, am concurat.

Trebuie să ne apărăm mai bine pentru că atunci când avem mingea ne descurcăm bine, ne creăm multe ocazii. Pentru manşa secundă trebuie să ne apărăm mai bine, asta e cel mai important.

Este o înfrângere care ne ține în viață pentru al doilea joc, de pe Bernabeu. Avem calitatea să creăm probleme. City are un avantaj, trebuie să luăm asta în calcul, dar sunt de părere că nu e un avantaj decisiv.

Trebuie să fiți pregătiți pentru că vom lupta din nou pentru o altă noapte magică" - Carlo Ancelotti.

Real Madrid - Manchester City, meci din returul semifinalelor Ligii Campionilor, va avea loc pe 4 mai pe Santiago Bernabeu.