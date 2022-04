FOTBAL Marți, 26 Aprilie 2022, 22:06

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, s-a impus în meciul caritaibl disputat marți pe terenul Borussiei Dortmund, scor 3-2.

Dinamo Kiev, meci caritabil cu Borussia Dortmund Foto: Twitter - Borussia Dortmund

Echipa din Ucraina a înscris prin Buyalskyy ('9) și Vamat ('11, '35), iar formația din Germania a marcat prin Bynoe-Gittens ('4) și Rothe ('65).

Shaparenko (Dinamo, '17) și Reinier (Borussia, '54) au ratat câte un penalty.

La formaţia gazdă, au evoluat şi vedete cum ar fi Emre Can, Marco Reus şi Erling Haaland, dar şi mulţi jucători care au apărut mai puţin în acest sezon şi tineri de perspectivă.

De asemenea, la viitoarea vicecampioană a Germaniei a jucat o jumătate de oră fotbalistul Alan Aussi, refugiat ucrainean legitimat la Dinamo Kiev, care se antrenează cu echipa Under-23 a lui Dortmund.

La meciul de pe Signal Iduna Park au asistat aproximativ 35.000 de spectatori. Încasările (peste 400.000 de euro) vor fi donate victimelor invaziei ruse în Ucraina, scrie News.ro.

Dinamo Kiev a mai jucat meciuri caritabile în Polonia (3-1 vs Legia Varşovia), în Turcia (3-1 vs Galatasaray) şi în România (0-0 vs CFR Cluj).