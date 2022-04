Semifinale Marți, 26 Aprilie 2022, 13:36

Vlad Lupu • HotNews.ro

Manchester City și Real Madrid se înfruntă marți pe Etihad Stadium în prima manșă din semifinalele Champions League. Derbiul din careul de ași va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Champions League Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Manchester City și Real Madrid vor fi față în față marți, pe terenul englezilor, într-unul din cele mai așteptate meciuri ale sezonului din Champions League.

Confruntarea de pe Etihad Stadium va fi arbitrată de Istvan Kovacs, ajutat de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene din postura de arbitri asistenți. Este pentru prima dată în carieră când Kovacs va conduce o semifinală a unei competiţii continentale de club.

Pep Guardiola și jucătorii de care se teme înaintea semifinalei Manchester City - Real Madrid

Manchester City vs Real Madrid, derbi echilibrat

Manchester United a pierdut finala Ligii Campionilor de anul trecut în fața lui Chelsea (0-1), dar pentru a ajunge în ultimul act de anul acesta va fi nevoită să treacă de Real Madrid, de 13 ori câștigătoare a Champions League.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în semifinale în sezonul 2015/16 al Ligii Campionilor, calificarea în finală fiind decisă de autogolul lui Fernando (Man. City) de la returul de pe Santiago Bernabeu.

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City: „Nu putem schimba istoria dar știu că jucăm 11 vs 11 cu o singură minge. Multe echipe valoroase nu au ajuns până aici și la un moment dat nici noi nu vom mai ajunge. Prin urmare, le-am spus jucătorilor să se bucure cât mai mult de moment și să nu subestimeze perfomanța realizată până în acest moment”.

Carlo Ancelotti, tehnicianul lui Real Madrid: „Va trebui să jucăm bine 180 de minute. În această fază există un mix între bucuria că ești aproape de finală și frica de faptul că în orice moment poți rata ultimul act al competiției. Până acum am avut parte de trageri la sorți grele și nu am fost favoriți. Îmi amintesc când la început de sezon se spunea că Real nu are nicio șansă la trofeul Ligii Campionilor. Am spus și atunci că suntem aici să jucăm la cel mai înalt nivel”.

Echipe probabile

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Partida de pe Etihad Stadium va avea loc marţi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Returul este programat la 4 mai.