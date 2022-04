FOTBAL Vineri, 22 Aprilie 2022, 09:06

Silviu Dumitru

Fără victorie pe banca naționalei României după primele două meciuri, selecţionerul Edi Iordănescu a vorbit despre capitolul la care prima reprezentativă mai are de lucrat pentru a obține rezultatele dorite.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

România a jucat două meciuri amicale cu Iordănescu pe banca tehnică: a fost învinsă acasă de Grecia (0-1) şi a remizat cu Israelul (2-2).

Mentalitatea, un capitol deficitar la naţională

Selecționerul a afirmat că „tricolorii” au nevoie de câteva rezultate pozitive care să îi încurajeze şi care să îî motiveze.

„Nu vreau alibiuri, dar e clar că era un context nefericit. Astea ne-au costat foarte tare. Nu e uşor să afli că după meciul cu Grecia, ai avut în teren trei jucători cu COVID. Dar mi-am atins unele obiective.

Primul a fost evaluarea, am vrut să-i cunosc pe toţi. Am schimbat de la un joc la altul, recunosc că m-au interesat şi rezultatele, o mentalitate solidă asta înseamnă, dar nu am vânat rezultatul, altfel făceam alte schimbări.

Am căutat să dau minute cât mai multe la mai mulţi jucători, dar contextul a făcut să nu dau la fel de multe tuturor. Este satisfăcător din acest punct de vedere.

Apoi am dorit interacţiuni, să construiesc canale între mine şi ei, am vrut să îi familiarizăm cu metodele şi cerinţele. Voiam o mentalitate solidă, e un capitol deficitar la naţională.

Am vrut să le cunosc gândurile, i-am provocat, i-am întrebat de ce lucrurile nu au fost funcţionale, de ce am ratat calificări, să le înţelegem şi viziunea lor şi să construim acea chimie pentru a construi acel grup din punct de vedere emoţional.

Dacă fac o analiză macro, sunt semne încurajatoare şi cred că echipa are capacitatea să îşi crească nivelul în scurt timp dacă avem şi puţină şansă. Acest grup este destul de fragil mental, dar dacă are rezultate, poate să îşi ridice nivelul repede” - Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Edi Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner la 25 ianuarie, el înlocuindu-l pe Mirel Rădoi. În vârstă de 43 de ani, Iordănescu a semnat pentru următoarele două campanii, Liga Naţiunilor şi preliminariile Campionatului European din 2024.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor

4 iunie 2022

Muntenegru - România (ora 21:45)

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - România (21:45)

11 iunie 2022

România - Finlanda (21:45)

14 iunie 2022

România - Muntenegru (21:45)

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).