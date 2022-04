FOTBAL Miercuri, 20 Aprilie 2022, 17:52

Ionuţ Negoiţă, fostul acţionar majoritar al FC Dinamo, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti de acuzaţiile de complicitate la bancrută frauduloasă în dosarul primei insolvenţe a clubului FC Dinamo. Sentinţa nu este definitivă, putând fi atactă la ÎCCJ.

Ionut Negoita Foto: Facebook - Dinamo

"Solutia pe scurt: Sentinţa penală nr.69/F din 20.04.2022 - Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării plângerilor prealabile invocată de inculpaţii Negoiţă Ionuţ şi Gheorghiţă Cristian Valentin.

În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpatul Gheorghiţă Cristian Valentin, (date), sub aspectul infracţiunii de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 241 alin. 1 lit. a C.p..

În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpatul Negoiţă Ionuţ, (date), sub aspectul complicităţii la infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 241 alin. 1 lit. a C.p..

În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpata Cosma Elena, (date), sub aspectul complicităţii la infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 241 alin. 1 lit. a C.p.. În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpatul Dascăl Cătălin Andrei, (date), sub aspectul complicităţii la infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 241 alin. 1 lit. a C.p..

În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpata R & I Group SPRL (fostă ZRP Insolvency SPRL), (date), sub aspectul complicităţii la infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 241 alin. 1 lit. a C.p..

În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită inculpata Dascăl Insolvency SPRL, (date), sub aspectul complicităţii la infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 241 alin. 1 lit. a C.p..

În baza art. 25 alin.5 C.p.p. lasă nesoluţionate acţiunile civile formulate de părţile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor nr. 17, sector 5, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8B, sector 1, Municipiul Bucureşti Sector 2 - Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Şos. Morarilor, nr.6, sector 2, Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6 şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2.

Ia act că persoana vătămată Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Radu Vodă nr.26-26A, sector 4, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 397 alin.5 C.p.p. menţine măsura asigurătorie a popririi luată prin ordonanţa nr.950/P/2016 din data de 24.02.2017 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind pe inculpaţii Gheorghiţă Cristian Valentin, Negoiţă Ionuţ, Cosma Elena, Dascăl Cătălin Andrei, Dascăl Insolvency SPRL şi R&I Group SPRL (fostă ZRP Insolvency SPRL), astfel cum a fost modificată prin ordonanţa nr.950/P/2016 din data de 29.03.2017 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind pe inculpata Cosma Elena şi prin ordonanţele nr.950/P/2016 din data de 29.03.2017 şi nr. 950/P/2016 din data de 16.05.2017 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind pe inculpata Dascăl Insolvency SPRL.

În baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 20.04.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, a părţilor civile, a persoanei vătămate, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei", se arată pe portalul instanţelor de judecată.

În decembrie 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a acţionarului FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, pentru complicitate la bancrută frauduloasă în dosarul de insolvenţă a societăţii care administrează clubul de fotbal.

Sub aceeaşi acuzaţie de complicitate la bacrută frauduloasă au fost trimişi în judecată şi fostul administrator judiciar al societăţii, Cătălin Andrei Dascăl şi Elena Cosma, fost administrator al unei societăţi implicate în dosar, persoana care a realizat planul de reorganizare a FC Dinamo, precum şi fostul administrator special al societăţii FC Dinamo 1948 SA, Valentin Cristian Gheorghiţă.

“În fapt, s-a reţinut că, în calitate de administrator special al societăţii DINAMO 1948 SA, în cadrul procedurii de insolvenţă, la data de 22.10.2014, în momentul în care a semnat planul de reorganizare şi a făcut prezentarea şi evaluarea activelor aflate în patrimoniul societăţii DINAMO 1948 SA, inculpatul G.C.V. a omis (a ascuns) o parte din activele acestei societăţi, cu o valoare contabilă netă de 16,863,011.58 lei şi o valoare reală de 5,179,032.74 lei, formate din stocuri în valoare de 504.158,05 lei, creanţe în valoare de 4,449,796.43 lei şi disponibilităţi băneşti existente în casierie şi conturi la bănci în cuantum de 225.078,26 lei, în scopul reducerii frauduloase a creanţelor bugetare", arătau procurorii, în 2017.

Ionuţ Negoiţă era acuzat că a votat pentru aprobabrea planului de reorganizare a societăţii în scopul de a frauda bugetul de stat.

“Pentru aprobarea şi implementarea frauduloasă a planului de reorganizare, întocmit în fals, inculpatul G.C.V. a beneficiat de sprijinul inculpaţilor:

- N. I. care, la data de 17.11.2014, în scopul de a frauda bugetul de stat, respectiv pentru a reduce în mod fraudulos creanţele bugetare, a votat atât direct, cât şi indirect (prin intermediul societăţilor pe care le controla: C. B. S. SRL, C. C. R. SRL, D. S. I.SRL, I. R. SRL, R. H.C. SRL şi R. H.M. SRL) pentru aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special, avocat G.C.V., cunoscând că în acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabilă netă de 16,863,011.58 lei şi o valoare reală de 5,179,032.74 lei;

- C. E. care, în calitate de asociat în cadrul societăţii Z.R.P. I. SPRL, în cursul lunii octombrie 2014, a întocmit în fals planul de reorganizare a societăţii DINAMO 1948 SA, prin omisiunea (ascunderea) unor active cu o valoare contabilă netă de 16,863,011.58 lei şi o valoare reală de 5,179,032.74 lei, despre care avea cunoştinţă, în scopul de a frauda creditorii bugetari;

- D. C. A. care, în calitate de administrator judiciar al societăţii DINAMO 1948 SA, începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 11.06.2014, i-a sprijinit, prin diverse activităţi, pe reprezentanţii societăţii DINAMO 1948 SA, respectiv pe avocat G. V. C. şi pe N.I. în acţiunea de fraudare a creditorilor bugetari”, se mai specifica în comunicatul procurorilor.

Procurorul a dispus în cursul urmăririi penale măsuri asiguratorii constând în proprirea conturilor tuturor inculpaţilor, în vederea garantării recuperării prejudiciului şi a executării pedepsei amenzii penale.

Insolvența lui Dinamo, solicitată în mai 2014

Dosarul prin care clubul Dinamo 1948 SA solicita deschiderea procedurii de insolvenţă a fost înregistrat în 13 mai 2014, la Tribunalul Bucureşti.

Clubul condus de Ionuţ Negoiţă a acoperit în totalitate datoriile, la începutul lunii martie 2015, cu două luni mai devreme decât prevedea planul de reorganizare aprobat de către instanţă.

Conform acestui plan, SC Dinamo 1948 SA a avut de achitat 3.486.133 de lei, adică 4,48 la sută din suma aferentă masei credale, care se ridica la momentul intrării în insolvenţă la 77.826.649 de lei, aproximativ 17,5 milioane de euro.

Statul român, care era creditor în acest proces cu 5,5 milioane de euro, a recuperat, conform planului de distribuiri, 5,93 la sută, adică, 325.000 de euro.

În cazul în care societatea ar fi intrat în faliment, conform tabelului comparativ al sumelor estimate, creditorului bugetar, adică statul, i-ar fi fost atribuit un procent de 5,48 la sută din creanţă, inferior celui de care a beneficiat prin aplicarea procedurii de reorganizare, respectiv 5,94 la sută.

Principalul creditor înscris la masa credală, la categoria creditorilor chirografari, a fost acţionarul majoritar al societăţii, Ionuţ Negoiţă, cu aproximativ 9,6 milioane de euro.

Afaceristul a preluat majoritatea acţiunilor SC FC Dinamo 1948 SA, 93 la sută, în luna martie a anului 2013, cu un an înainte de declanşarea insolvenţei, solicitată de debitor.

Totalul datoriilor FC Dinamo către Negoiţă şi companiile sale reprezentau la momentul întocmirii masei credale 55 la sută din totalul de 17,5 milioane de euro.

Ionuţ Negoiţă s-a înscris la masa credală cu creanţe de aproape 6,5 milioane de euro prin societăţile Ideal Rezidential SRL, Confort City Rezidential SRL, Domus Stil Imobiliare SRL, Rin Hotel Management SRL, Rin Hospitality Company SRL şi Confort Business Solutions SRL.

Restul de 3,1 milioane de euro au fost introduse în tabelul de creanţe în nume propriu.

În afara sumelor datorate lui Negoiţă, societatea mai avea datorii de aproximativ 7,9 milioane de euro, dintre care 5,5 milioane la bugetul de stat, restul reprezentând sume de achitat către alte societăţi şi salariaţi, informează News.ro.