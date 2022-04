Liga 1, play-off Duminică, 17 Aprilie 2022, 23:42

Silviu Dumitru • HotNews.ro

FCSB a învins cu 1-0 pe CFR Cluj, duminică, și diferența dintre cele două echipe este în acest moment de doar două puncte. După meciul din Gruia, Anton Petrea a explicat cum a reușit formația sa să obțină victoria, iar Dan Petrescu a dat vina pe arbitraj pentru înfrângerea suferită.

Dan Petrescu: „Nu ai voie să dai un asemenea cartonaș roșu”

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, consideră că Istvan Kovacs a avut o contribuție importantă în înfrângerea echipei sale, acesta spunând că arbitrul i-a arătat mult prea ușor cartonașul roșu lui Susic.

„Prima înfrângere pe teren propriu, în campionat, după foarte mult timp. Un meci decis dintr-o greșeală de arbitru, în opinia mea. Nu ai voie la un derby să dai un asemenea cartonaș roșu. Noi am luat gol în minutul 96 la Craiova, deși se arătase cinci. Acum, s-a fluierat cu 10 secunde mai devreme să nu cumva să egalăm. Trebuia să mai lase cu un minut sau două.

Presiunea care a fost pusă s-a văzut pe teren. Arbitrul a decis meciul. Nu am ce să le reproșez băieților mei. S-au zbătut, dar nu ai cum să joci în 10. Noi niciodată nu o să primim, dacă jucăm în deplasare la Craiova sau la FCSB, un roșu așa. Mă gândeam că vor fi greșeli și a fost o greșeală mare. Și Real Madrid când a pierdut cu Barcelona nu a avut un șut pe poartă. Se întâmplă la meciuri din astea.

Pentru noi era bun și un egal, iar pentru ei victoria. Dar cred că dacă se termina meciul egal nu se supăra nimeni. E o criză care trebuia să vină la un moment dat, trebuie să știm să trecem peste ea. Titlul se va decide în ultimul meci" - Dan Petrescu, la finalul meciului cu FCSB.

Anton Petrea: „Ştiam stilul de joc al CFR-ului”

Anton Petrea, antrenorul FCSB, a declarat că nu există un secret anume în modul în care formaţia lui a pregătit jocul cu CFR Cluj, doar a adaptat tactica pe evoluţia adversarei.

„O victorie importantă, într-un meci important. Dacă ar fi câştigat CFR-ul, să-i mai ajungem noi sau Craiova ar fi fost aproape imposibil. Ne-am apropiat la două puncte, dar mai sunt cinci meciuri de disputat foarte grele pentru toate echipele. Se poate întâmpla orice din punctul meu de vedere, trebuie să mai recuperăm două puncte şi vedem la final unde ne vom clasa.

Ţin să le mulţumesc fanilor pentru sprijinul pe care ni l-au dat, au fost câţiva la baza noastră înainte să plecăm către Cluj, au discutat cu jucătorii şi ţin să le mulţumesc încă o dată pentru modul în care ne-au susţinut.

Nu a fost niciun secret (n.r. modul în care a câştigat), ştiam stilul de joc al CFR-ului, ne-am pregătit pentru un asemenea joc de luptă, în care să putem să ne impunem stilul. Am avut o grămadă de situaţii, chiar şi în prima repriză, când s-a jucat 11 contra 11, am controlat jocul, am avut câteva situaţii, iar în repriza a doua i-am presat destul de mult, am avut şi alte situaţii de a marca, din păcate nu am reuşit să ne liniştim mai devreme şi pe final puteam primi un gol dintr-o fază fixă.

Olaru a fost la spital, a făcut o radiografie, se pare că nu e fractură, este o contuzie foarte puternică. A spus că nu îşi simţea piciorul de durere când a ieşit şi am crezut că e fractură, din fericire nu este aşa.

E important ca Tavi Popescu să dea la poartă, îi încurajez la fiecare antrenament la fiecare joc să facă asta, pentru că şutul este cea mai imprevizibilă execuţie, se poate întâmpla orice, o deviere sau o execuţie superbă şi să marchezi un gol şi mă bucur că ascultă sfaturile acestea şi dă la poartă, iar azi ne-a adus trei puncte.

Mai avem cinci meciuri foarte, foarte grele şi trebuie să ne pregătim de următorul joc. Lupta la vârf pentru primele trei locuri s-a strâns, şi Craiova, după ultimele evoluţii pe care le-a avut şi rezultate, poate emite pretenţii. Văd o luptă foarte strânsă, sunt meciuri grele pentru toate echipele. Mai pot apărea surprize la anumite jocuri, îmi doresc ca noi să nu avem parte de nicio surpriză neplăcută.

(n.r. dacă va continua în cazul în care FCSB câştigă titlul) Asta e întrebarea... Nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva” - Anton Petrea, la finalul meciului cu CFR Cluj.

Liga 1, clasament play-off

1. CFR Cluj 45 de puncte

2. FCSB 42

3. CSU Craiova 39

4. FC Voluntari 30

5. Farul Constanţa 28

6. FC Argeş 27.