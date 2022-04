FOTBAL Sâmbătă, 16 Aprilie 2022, 21:02

Silviu Dumitru

Liverpool s-a impus în fața rivalei Manchester City, sâmbătă, pe stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 3-2, și s-a calificat în finala Cupei Angliei.

Jucatorii echipei Liverpool si bucuria victoriei Foto: Twitter - Liverpool

„Cormoranii” au marcat prin Konate ('9) şi Mane ('17, '45), iar „cetățenii” au înscris prin Grealish ('47) şi Silva ('90+1).

Pentru cștigarea trofeului, Liverpool se va duela cu învingătoarea meciului dintre Chelsea și Crystal Palace (duminică, ora 18:30).

Anul trecut, trofeul a fost câştigat de Leicester City, care a învins în finală Chelsea (1-0).

Ce a spus Jurgen Klopp după victoria cu Manchester City

„Sunt absolut mândru, e incredibil. Cred că prima repriză a fost una dintre cele mai bune pe care le-am jucat vreodată. Am făcut toate lucrurile potrivite, am marcat în momentele potrivite, am jucat un fotbal incredibil în prima repriză.

A doua repriză a început cu gol pentru Manchester City și apoi meciul s-a deschis. Calitatea lui City este nebună și s-a văzut asta pe tot parcursul jocului. Respectăm atât de mult calitatea celor de la City și este atât de greu să câștigăm împotriva lor. Dar pentru că îi avem pe acești băieți în echipă avem o șansă.

Nu am realizat nimic, suntem doar în finală. Nu vorbesc despre cvadruplă, nu pot să mă gândesc la asta. Nu cred că avem o săptămână liberă completă înainte de finalul sezonului, totul este dificil, dar cui îi pasă? Am venit aici și am vrut să ajungem în finală.

Suntem în al nouălea cer, am învins cea mai puternică echipă de fotbal din lume și acesta este un moment destul de special” - Jurgen Klopp, citat de BBC.

