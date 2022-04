Dan Bentley (Bristol City) și Jacob Brown (Stoke City) au fost protagoniștii unui moment mai puțin întâlnit pe terenul de fotbal la un meci din a doua ligă engleză.

Cei doi jucători s-au ținut unul de echipamentul celuilalt până au căzut în spatele reclamelor de la marginea terenului.

Scena a fost parcă desprinsă dintr-un meci de wrestling, nu unul de fotbal. În urma incidentului, cei doi jucători au primit cartonașe galbene.

Bristol a învins Stoke City, scor 1-0, în deplasare, prin golul lui Dasilva din minutul 84.

Oaspeții meciului de vineri sunt pe locul 18, în timp ce Stoke ocupă poziția a 15-a. Lider este Fulham, urmată de Bournemouth și Huddersfield.

Wrestling encounter between Dan Bentley and Jacob Brown at the EFL Championship pic.twitter.com/wwJrN49qqf