FOTBAL Joi, 14 Aprilie 2022, 20:59

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dinamo Kiev, echipa antrenată de românul Mircea Lucescu, a învins-o pe Galatasaray cu scorul de 3-1, joi, într-un meci caritabil desfăşurat la Istanbul, în folosul victimelor războiului din Ucraina.

Mircea Lucescu Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pe Stadionul Nef, campioana Ucrainei s-a impus prin golurile marcate de Buyalskyy ('14), Besedin ('28) şi Tsygankov ('80), golul de onoare al gazdelor fiind înscris de Yilmaz ('56).

Olimpiu Moruţan a jucat tot meciul la Galatasaray, iar Alexandru Cicâldău a rămas pe banca de rezerve.

Acesta a fost al doilea meci din turneul pentru pace susţinut de Dinamo Kiev, după ce a trecut de Legia Varşovia cu scorul de 3-1, marţi, în capitala Poloniei, scrie Agerpres.

Друга перемога у двох матчах \uD83D\uDC4F «Динамо» у благодійному турне перемагає @GalatasaraySK #HandInHandForPeace pic.twitter.com/bdHUCgjjpS — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 14, 2022

Dinamo Kiev, meci amical cu CFR Cluj

Dinamo Kiev va juca următorul meci pentru pace contra campioanei României, CFR Cluj, miercuri, de la ora 21:30, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu''.

Toate încasările din bilete vor fi donate pentru sprijinirea ucrainenilor încercaţi de războiul din ţara lor.

Fiecare persoană poate achiziţiona un număr nelimitat de bilete, precizează clubul clujean. Refugiaţii ucraineni din România au acces gratuit la acest meci, trebuie doar să vină la casele de bilete de la stadion cu un document pentru a-şi ridica biletul gratuit.

CFR Cluj pune în vânzare bilete la preţul de 10 lei, la Tribuna a 2-a, şi de 50 de lei, VIP A şi VIP B. În momentul în care se va umple Tribuna a 2-a, clubul precizează că va deschide vânzarea şi pentru Tribuna 1.

Dinamo Kiev a renunţat la meciul cu FCSB din cauza declaraţiilor lui Gigi Becali

Dinamo Kiev a anunţat că a renunţat la meciul amical cu FCSB din cauza declaraţiilor lui Gigi Becali cu privire la Batalionul Azov.

„Conducerea Dinamo consideră inadmisibilă declaraţia patronului FCSB, Gigi Becali, despre regimentul ucrainean Azov şi nu vede cum ar fi posibil să se dispute acest meci. Acest lucru i s-a adus la cunoştinţă clubului FCSB la o zi după declaraţiile respective.

Dinamo Kiev le mulţumeşte FCSB şi preşedintelui Gigi Becali pentru ajutorul lor în organizarea procesului de pregătire a echipei noastre în România, dar subliniază că acum prioritatea este independenţa ţării noastre şi a tuturor celor care o asigură militar şi diplomatic.

În locul meciului cu FCSB, echipa noastră va disputa un meci caritabil cu actualul lider al campionatului României şi campioana en titre, CFR Cluj. Meciul va avea loc la 20 aprilie”, se arată pe site-ul clubului ucrainean.

Potrivit digisport.ro, Gigi Becali a spus la 9 aprilie că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost ales în funcţie ca urmare a intervenţiei controversatului miliardar Igor Kolomoiski. În plus, Becali a declarat că Batalionul Azov, care face parte din Garda Naţională Ucraineană, este o grupare nazistă.

„Vreţi să spun ce ştiu eu? Pe Zelenski l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovich. L-a sunat pe Zelenski: 'Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovich'. Şi Zelenski l-a sunat pe Biden şi i-a zis 'Iartă-l pe Abramovich'. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziştii. Miliardarul ăla e evreu şi lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Ştiu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri”, a spus Gigi Becali la România TV.

Dinamo Kiev, care are 16 titluri de campioană a Ucrainei, va continua turneul său european cu meciuri pe care le va susţine cu Borussia Dortmund, pe 26 aprilie, sau Dinamo Zagreb, pe 28 aprilie. Au fost evocate şi alte posibile meciuri caritabile, cu Manchester City, FC Barcelona, PSG, AC Milan, Benfica, Ajax Amsterdam, Sporting Lisabona sau FC Basel, dar acestea nu au fost perfectate până în acest moment.