Champions League, sferturi Miercuri, 13 Aprilie 2022, 11:17

Vlad Lupu • HotNews.ro

Real Madrid a fost aproape să piardă calificarea în semifinalele Ligii Campionilor în fața lui Chelsea Londra, deși a avut un avantaj de două goluri după meciul tur jucat în deplasare. Karim Benzema a marcat golul calificării pentru madrileni în prelungiri, iar Carlo Ancelotti a vorbit după returul de pe Santiago Bernabeu despre elementul surpriză care i-a ajutat echipa.

Carlo Ancelotti Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

A fost 5-4 pentru Real Madrid în urma celor două manșe din sferturi, golul decisiv fiind marcat pe Santiago Bernabeu de Karim Benzema în prelungiri ('96).

În urma calificării dramatice, Carlo Ancelotti a declarat că echipa sa a fost ajutată de „magia de pe Santiago Bernabeu” care uneori „pur și simplu nu te lasă să pierzi”.

Carlo Ancelotti: „Magia de pe Santiago Bernabeu ajută jucătorii”

„Am făcut schimbările pentru ca echipa să aibă mai multă energie. Am suferit mult, dar am rezistat până la urmă. Nu am fost destul de „înfometaţi” de gol la început.

După 2-0, echipa a trecut printr-un recul psihologic, dar magia de pe Santiago Bernabeu ajută jucătorii. Este inexplicabil. Nu te lasă să renunţi niciodată.

Sunt foarte fericit că am ajuns în semifinale cu acest grup. Am suferit mult, dar cu atât mai mult sunt mai fericit.

Îi felicit şi pe Villarreal şi pe Unai Emery, au făcut senzaţie cu Bayern. Cred că puţini credeau că fotbalul spaniol va trimite două echipe în semifinale la începutul sezonului. Şi poate va merge şi a treia (n.r - miercuri Atletico Madrid joacă acasă cu Manchester City, în tur a fost 0-1 pentru englezi)" - Carlo Ancelotti.

Thomas Tuchel: „Meritam să ne calificăm”

Thomas Tuchel, antrenorul lui Chelsea, susține că echipa sa merita să se califice în semifinalele Ligii Campionilor.

„Nu am avut noroc. De asta suntem dezamăgiţi. Am fost învinşi de un talent individual (n.r. Karim Benzema a marcat de patru ori în sfertul cu Chelsea) şi de propriile noastre greşeli. Meritam calificarea.

Este genul de eşec de care poţi fi mândru şi îl poţi accepta cu sportivitate. Sunt foarte mulţumit de meci. Dacă vom depune acelaşi efort, vom fi o echipă specială. Am avut meciul în mâini, dar nu am avut noroc” - Thomas Tuchel.

În semifinale, Real Madrid se va duela cu învingătoarea dublei dintre Manchester City și Atletico Madrid (a fost 1-0 în tur).