Bayern Munchen le-a oferit o surpriză neplăcută fanilor săi, liderul din Bundesliga părăsind Champions League în faza sferturilor. După eliminarea răsunătoare contra celor de la Villarreal, antrenorul Julian Nagelsmann a încercat să ofere unele explicații.

Julian Nagelsmann Foto: ANGELIKA WARMUTH / AFP / Profimedia

Bayern a pierdut calificarea în manșa tur cu Villarreal, spune Julian Nagelsmann

La finalul remizei cu spaniolii (1-1, rezultat care a trimis-o pe Villarreal în semifinalele Champions League), Julian Nagelsmann a oferit explicații pentru eliminarea suferită de Bayern.

Astfel, conform antrenorului bavarezilor calificarea s-a pierdut în manșa tur, una câștigată de Villarreal cu 1-0.

„Nu am avut o prezență pe măsură în prima manșă, acolo s-a jucat calificarea. Cunoșteam aspectul că Villarreal știe să se apere, ei au arătat acest lucru ​​împotriva lui Juventus.

Am ratat golul doi, dacă l-am fi marcat sunt convins că ne-am fi calificat. Presiunea a fost bună, am împins jocul sus și am fost buni în apărare.

Dar toate astea nu valorează nimic pentru că am fost eliminați. Este un sezon ratat pentru Bayern, semifinalele Champions League au fost obiectivul minim pe care l-am avut” - Julian Nagelsmann, antrenorul celor de la Bayern.

Villarreal o va întâlni în semifinalele Champions League pe învingătoarea duelului dintre Liverpool și Benfica (în tur, la Lisabona a fost 3-1 pentru cormorani).

