Fotbal feminin Marți, 12 Aprilie 2022, 20:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Echipa națională de fotbal feminin a României a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, reprezentativa Croaţiei, în Grupa G a preliminariilor Cupei Mondiale din 2023.

Nationala de fotbal feminin a Romaniei Foto: frf.ro

Golul a fost înscris de Erika Gered, în minutul 4.

S-au mai jucat marți:

Lituania vs Moldova 4-0

Elveţia vs Italia 0-1.

Clasamentul Grupei G

1. Italia 21 puncte / 8 meciuri

2. Elveţia 19 / 8

3. România 13 / 7

4. Croaţia 7 / 8

5. Lituania 4 / 7

6. Moldova 0 / 6.

În grupa tricolorelor mai sunt de jucat meciurile:

24 iunie 2022: Moldova vs ROMÂNIA;

28 iunie 2022: Lituania vs Moldova;

2 septembrie 2022: Lituania vs ROMÂNIA, Croaţia vs Elveţia, Moldova vs Italia;

6 septembrie 2022: Italia vs România, Lituania vs Croaţia, Elveţia vs Moldova.

La turneul final din Australia şi Noua Zeelandă se califică direct câştigătoarele celor nouă grupe preliminare. Echipele de pe locul 2 în fiecare grupă vor participa la un play-off în urma căruia vor mai obţine calificarea două reprezentative, iar o a treia va juca un baraj intercontinental, scrie News.ro.