Freddy Rincon, fostul mijlocaș al lui Real Madrid și capitan al naționalei Columbiei, se află la terapie intensivă după un accident rutier în care a fost implicat în Cali, în sud-vestul țării natale.

Potrivit unui medic de la clinica Imbanaco Grupo Quironsalud, fostul fotbalist în vârstă de 55 de ani "a fost operat timp de două ore şi 45 de minute”, sosind la centrul medical cu o „leziune cerebrală traumatică gravă”.

Accidentul a avut loc luni în jurul orei 4:00 a.m. (ora locală), când „un autobuz din sistemul de tranzit din Cali şi un autoturism care transporta patru pasageri s-au ciocnit”, potrivit lui Edwing Candelo, subsecretarul local pentru mobilitate.

Acesta a adăugat că a vorbit cu un pasager din automobil care a spus că Freddy Rincon se afla la volan.

Supranumit "El Coloso” (colosul), Rincon a fost una dintre vedetele echipei naţionale a Columbiei în timpul Cupei Mondiale din Italia din 1990, iar generaţia sa a reușit calificarea la trei Cupe Mondiale consecutive (1990, 1994 şi 1998).

A jucat pentru Real Madrid (Spania), Napoli (Italia), Palmeiras, Corinthians (Brazilia) şi America de Cali (Colombia).

„Toată puterea şi dragostea noastră se îndreaptă spre Freddy Rincon după accidentul său. Suntem din toată inima alături de el şi sperăm să-şi revină repede din acest moment dificil”, a reacţionat Real Madrid pe Twitter.

