Liga 1, play-off Duminică, 10 Aprilie 2022, 15:15

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că a fost informat de LPF că este suspendat pentru meciul cu FC Voluntari (Liga 1, etapa a patra a play-off-ului), din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Anton Petrea Foto: fcsb / facebook

„Am fost informat că sunt suspendat, zilele trecute am primit. Nici noi nu mai ştiam, antrenorii, că se mai păstrează cartonaşele galbene, nu am fost informat de aşa ceva. La jucători, la finlalul sezonului regulat se anulează, la noi, la antrenori, nu. Interesant! E o situaţie confuză din punctul meu de vedere.

Am achiziţionat patru cartonaşe galbene, totuşi, înseamnă că am făcut şi eu ceva în neregulă, greşit, la acele meciuri. Din punctul meu de vedere e o idee bună cu cartonaşele galbene pentru antrenori, dar să fie mai clar specificat exact cât stai, pentru ce anume primeşti cartonaşele, dar momentan nu este nimic stabilit” - Anton Petrea, citat de News.ro.

Anton Petrea, contestat de suporteri: „Asta e soarta antrenorilor”

Despre meci, Petrea a declarat că accidentarea lui Constantin Budescu este o pierdere importantă pentru FC Voluntari. Cât priveşte echipa lui, tehnicianul doreşte să aibă o întâlnire cu conducătorii galeriei, care i-au cerut demisia.

„Întâlnim un adversar care din punctul meu de vedere este surpriza plăcută a acestui campionat, prin faptul că au reuşit să intre în acest play-off. Iată că după trei etape au reuşit şi două victorii importante cu două echipe puternice ale campionatului, contra Craiovei şi contra Farului. E clar că vom avea o partidă dificilă, cu o echipă bună, experimentată, foarte bună la fazele fixe, bine organizată. Trebuie să intrăm pe teren conştienţi de aceste lucruri şi să încercăm să înscriem şi să câştigăm jocul.

A fost o săptămână destul de grea, după înfrângerea suferită cu Craiova pe teren propriu, după un meci bun făcut de noi, însă nu am reuşit să scoatem nici măcar un punct. A fost destul de dificil, am încercat să le ridic moralul jucătorilor, să-i fac să se gândească la următoarea partidă, pentru că nu avem altceva de făcut. Mai avem şapte meciuri de disputat şi trebuie să ne vedem de drum în continuare.

Jucătorii erau dezamăgiţi de rezultat. (n.r. despre lupta la titlu) Ne gândim la meciul următor, trebuie să fim realişti, trebuie să fim cu ochii pe clasament şi să vedem că e distanţa destul de mare faţă de primul loc. Pe noi acum ne interesează să câştigăm următorul joc şi vom vedea pe pacurs.

(n.r. despre ce rezultat îşi doreşte la meciul Craiova - CFR) Nu ştiu ce să zic, un egal? Nici nu ştiu ce să zic, poare că ar fi mai interesant să câştige Universitatea Craiova, s-ar apropia şi ei (n.r. de locurile 1-2). Craiova poate să învingă pe CFR fără probleme.

(n.r. dacă mai are susţinerea patronului) Nu am mai discutat, dar dacă sunt aici, în faţa voastră? Eu mai am contract până la finlul acestui sezon, după care vom vedea ce se va întâmpla. La finalul sezonului voi avea o discuţie cu conducerea, vom trage linie, vom analiza ce am făcut şi ce nu s-a făcut. Nu vreau să mă gândesc acum ce voi face după finalul acestui sezon.

(n.r. - despre faptul că galeria îi cere demisia) O să am zilele acestea o discuţie şi cu liderii galeriei, dacă vor dori, nu am ce să fac. Eu caut să îmi văd de treabă, îmi doresc ca ei să vină în număr cât mai mare la stadion, să susţină jucătorii, să susţină echipa, pentru că ei au nevoie de aceste lucruri. S-a mai întâmplat (n.r. să i se ceară demisia), dar ce putem să facem? Asta e situaţia şi soarta antrenorilor, când nu ai un rezultat bun e posibil să apară şi aceste scandări.

Chiar dacă aud diverse lucruri încerc să mă concentrez la meci. Normal că nu e un sentiment plăcut, dar nu am ce să fac ca să schimb părerea unor oameni, susţinătorii echipei. Nu vreau să le răspund în presă, de aceea cel mai bine e o discuţie faţă în faţă cu liderii galeriei. Nu prea mai citesc ce se scrie şi ce se vorbeşte, pentru că mi-ar face mai mult rău. Încerc să nu mă las afectat de ceea ce se discută” - Anton Petrea.

Liga 1, etapa a patra din play-off

FC Argeș vs Farul Constanța 0-2

CSU Craiova vs CFR Cluj / duminică, de la ora 20:30

FCSB vs FC Voluntari / luni, de la ora 21:00.

Clasamentul play-off-ului este următorul:

1. CFR Cluj 45 de puncte

2. FCSB 37

3. CSU Craiova 33

4. FC Voluntari 30

5. Farul Constanţa 28 (+1 meci)

6. FC Argeş 24 (+1 meci)