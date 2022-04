AS Roma a fost învinsă pentru a doua oară în acest sezon de micuța echipă norvegiană Bodo/Glimt. După înfrângerea din faza grupelor, trupa lui Jose Mourinho a pierdut tot pe terenul nordicilor în prima manșă a sferturilor Conference League, scor 1-2.

Bodo Glimt vs AS Roma Foto: AS Roma / Twitter