Manchester City - Atletico Madrid Miercuri, 06 Aprilie 2022, 09:52

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat după victoria cu Atletico Madrid din prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor că „ și în preistorie și peste o mie de ani” va fi foarte greu de atacat împotriva stitlului defensiv al lui Diego Simeone.

Pep Guardiola Foto: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia

Manchester City a învins greu, pe teren propriu, Atletico Madrid, scor 1-0, cu un gol înscris de Kevin De Bruyne ('70). Atletico Madrid nu a avut niciun șut la poartă pe toată durata partidei.

Pep Guardiola a declarat după confruntarea de la Manchester că este greu să ataci atunci când echipa adversă se apără cu 5 fundași și 5 mijlocași.

Pep Guardiola și ironia fină la adresa jocului defensiv al lui Diego Simeone

„A fost un meci dificil împotriva unui adversar puternic. Este greu să ataci când se apără adversarul cu 5 fundași și 5 mijlocași. Și în preistorie, și azi și peste 1.000 de ani va fi greu.

Cei de la Atletico sunt foarte buni în ceea ce fac. Au mulți ani împreună. Nu ne așteptam să terminăm cu 3-0 sau 4-0. Știam cu cine ne duelăm. Primesc puține goluri.

Din fericire, am marcat. Este un rezultat bun, am fi putut marca un al doilea gol dar nu ar fi schimbat prea mult lucrurile înainte de a merge la Madrid.

Nu ştiu la ce să mă aştept de la ei (n.r. - Atletico) în meciul retur. Ei pot juca un pic mai sus, combina mai mult. Dar dacă începutul meciului le va aparține, poate că vor reveni la jocul lor defensiv. Mai presus de toate, trebuie să mă gândesc la ce putem face pentru a ataca mai bine” - Pep Gaurdiola.

Diego Simeone: „Am vrut să câștigăm”

Deși echipa sa nu a tras niciun șut pe poartă în meciul contra lui Manchester City, Diego Simeone susține că a vrut să câștige partida.

„Este un rezultat slab pentru că am pierdut cu 1-0 și voiam să câştigăm partida. Este clar că am jucat cu un adversar extraordinar. Cifrele vorbesc de la sine, numărul de goluri pe care le marchează acasă, jocul lor foarte dinamic, cu mulţi jucători în atac, care evoluează într-un mod plăcut de urmărit.

Noi am jucat cu armele noatre. A fost un efort colectiv masiv. În repriza secundă, am fi putut probabil ataca mai bine. Am suferit, vom merge la Madrid şi va fi la fel pentru că ei vor juca la fel, iar noi ne vom folosi în continuare armele noastre pentru a ne califica.

Vom vedea dacă vom putea avea mai multă posesie, dacă vom putea să mişcăm balonul mai repede şi să creăm mai multe dificultăţi adversarului. Va trebui să rămânem calmi, umili şi să depunem efort, dar încă avem şansele noastre în această confruntare” - Diego Simeone.

Partida retur dintre Atletico și Manchester City va avea loc pe 13 aprilie, la Madrid.