FCSB vs Universitatea Craiova 0-2 Duminică, 03 Aprilie 2022, 23:10

Silviu Dumitru • HotNews.ro

CS Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FCSB, duminică, iar CFR Cluj este din ce în ce mai aproape de un nou titlu de campioană a României. După meciul de pe Arena Națională, Anton Petrea a dat vina pe ghinion, în timp ce Laurențiu Reghecampf a afirmat că echipa sa și-a luat revanșa pentru înfrângerea suferită în timpul sezonului regulat.

Toni Petrea Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anton Petrea: „Nu au avut nicio ocazie şi au dat două goluri”

Anton Petrea, antrenorul FCSB, a pus pe seama ghinionului eşecul suferit de echipa lui.

„Sunt dezamăgit de rezultat, consider că totuşi am făcut un joc bun. I-am supus la o presiune constantă pe cei de la Craiova, nu ştiu, dacă mă gândesc la cald la toate fazele, dacă au avut vreo ocazie şi ne-au dat două goluri şi asta mă pune pe gânduri, pentru că am încercat, am presat adversarul, nu am avut inspiaţie la finalizare, nu am reuşit să marcăm şi din nimic am primit două goluri.

Este o dezamăgire pentru mine, a fost un meci important pentru noi şi mă aşteptam la alt deznodământ, ţinând cont şi de aspectul jocului. E o înfrângere nemeritată din punctul meu de vedere.

Pot să spun că azi am avut ghinion. Când echipa nu câştigă, trebuie să mă gândesc şi eu ce nu a funcţionat şi să remediez. Nu am reuşit să marcăm, aici a fost problema. Am avut şi un gol anulat, o fi fost fault, la ei a fost penalti, nu vreau să comentez, asta a văzut arbitrul, asta s-a întâmplat.

Cineva poate să o încurce pe CFR, dar ce facem noi trebuie să ne gândim. Dacă noi nu putem să ne câştigăm meciurile, aici este problema şi asta am tot discutat şi am atras atenţia jucătorilor că trebuie să ne preocupe în primul şi primul rând rezultatele noastre.

Mai sunt şapte etape, mai sunt 21 de puncte în joc, eu cred că lupta nu este încheiată, dar e din ce în ce mai greu pentru noi” - Anton Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, citat de News.ro.

Laurențiu Reghecampf: „S-a întors roata”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul CSU Craiova, a sugerat că echipa sa și-a luat revanșa după ce FCSB a câștigat în ultimele minute meciul din toamnă, din sezonul regulat.

„A fost un meci greu, FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă, mai ales în momentul în care au balonul, sunt jucători cu personalitate, jucători cu calitate individuală foarte bună.

Noi ne-am apărat bine, am avut şi şansă la câteva mari ocazii pe care ei le-au ratat, dar sunt fericit pentru ceea ce au arătat băieţii noştri astăzi pe teren ca randament, şi-au dat viaţa, au încercat să facă ceea ce am vorbit, să urmărească întotdeauna omul care pleacă după ce loveşte balonul, pentru că aceasta este principala armă a celor de la FCSB, dau şi pleacă şi sunt foarte periculoşi.

Am stat destul de bine la faze fixe, câteva sincope la un corner, dar e normal, pe final nu a mai fost ordinea pe care noi o aveam normal. Sunt fericit pentru rezultat.

La meciul din toamnă, când noi am pierdut cu 3-2 în ultimul minut, şi acolo am avut 3-4 şanse mari la 2-2 şi puteam să câştigăm cu 3-2, înfrângerea a venit în ultimul minut şi pentru noi a fost dureroasă. Pentru mine a fost foarte dureroasă pentru că jucătorii evoluaseră mai bine.

Astăzi au fost mult mai pregătiţi, mult mai concentraţi, au făcut ceea ce am discutat în ultimele zile şi ştiam că avem calitatea necesară şi noi să putem să-i batem pe cei de la FCSB. Ne-am învăţat lecţia de la meciul trecut, pentru că la fiecare aut am avut probleme şi am alergat pe contraatac. Noi aveam fază fixă şi trebuia să alergăm după cei de la FCSB.

Am hotărât că la meciul acesta să nu mai existe aut scurt, numai aut aruncat în careu la bătaie, să facem ceea ce lor nu le place. Este o echipă pe care în momentul în care o pui sub presiune, în momentul în care ai jucători cu calitate la mijlocul terenului şi poţi juca foarte repede, au mari probleme pe această tranziţie negativă.

(n.r. - dacă a venit patronul Mihai Rotaru să-i felicite) De obicei, Mihai nu vine după meciuri, nu vorbim nici măcar mâine, vorbim după două zile, nu contează, câştigăm sau pierdem, acelaşi lucru se întâmplă.

Şi ei s-au bucurat foarte tare la 3-2-ul acela în ultimul minut, se întoarce roata, aşa e viaţa în fotbal. Atunci le-am spus jucătorilor să ridice capul sus, să-i lase să se bucure pentru că e normal, au câştigat în minutul 93, vine următorul meci şi atunci trebuie să arătăm ceea ce vrem să facem.

Este o regulă impusă de el, nu de mine, el nu doreşte să vorbim foarte mult după meciuri, încercăm ambii să ne punem la punct toate gândurile, să analizăm tot ce trebuie şi vorbim cel mai bine a treia zi după meci, pentru că mâine nu discutăm, discutăm poimânine” - Laurențiu Reghecampf, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, citat de News.ro.

Liga 1, play-off, clasament

1. CFR Cluj 42 puncte (-1 meci)

2. FCSB 37

3. CSU Craiova 33

4. FC Voluntari 30

5. Farul Constanța 25

6. FC Argeș 24 (-1 meci).