FOTBAL Vineri, 01 Aprilie 2022, 16:16

Vlad Lupu • HotNews.ro

Vasili Hamutovski, fost jucător la FCSB, va ocupa funcția de antrenor cu portarii la Academia lui CSA Steaua București.

Vasili Hamutovski Foto: Steaua Bucuresti / Facebook

„Fostul mare goalkeeper din Belarus, în vârstă de 43 de ani, se va ocupa de pregătirea tinerilor portari ai Stelei, până când războiul din Ucraina va lua sfârșit. Ultima echipă la care Vasili a activat ca antrenor cu portarii a fost FC Liov”, a precizat CSA Steaua București pe contul de Facebook.

Vasili Hamutovski a evoluat în România ca portar pentru FC Petrolul Ploiești și FCSB, în vremea în care echipa era denumită Steaua Bucureși.

Vasili Hamutovski - „Mă simt ca acasă la Steaua”

„Sunt foarte fericit să revin aici. După 9 zile de război, am plecat în Polonia, iar acolo am primit un telefon de la George Ogăraru. Am acceptat imediat propunerea lui de a mă ocupa de portarii Academiei până se va termina războiul din Ucraina.

Aici eu mă simt ca acasă şi de abia aştept să încep treaba”, a declarat Vasili Hamutovski în limba română.

După încheierea carierei de sportiv, Hamutovski a fost antrenor cu portarii la Dinamo Minsk, Bate Borisov, Chernomorets Odessa, Dynamo Brest sau FC Liov.