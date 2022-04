FOTBAL Vineri, 01 Aprilie 2022, 13:51

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Melodia „Hayya Hayya (Mai bine împreună)”, interpretată de Trinidad Cardona, Davido și Aisha, este imnul oficial al Cupei Mondiale 2022 din Qatar, a anunțat vineri FIFA.

Trinidad Cardona, Davido si Aisha interpreteaza imnul oficial al Cupei Mondiale 2022 din Qatar Foto: Twitter - Trinidad Cardona

După Shakira în 2010 (Waka Waka), Jennifer Lopez în 2014 (Ole Ola) şi Will Smith în 2018 (Live it Up), acum este rândul lui Trinidad Cardona să cânte imnul oficial al uneia dintre cele mai urmărite competiții sportive. Tânărul star american (22 de ani) este acompaniat de fenomenul afrobeat Davido şi de solista Aisha (din Qatar).

„Reunind voci din America, Africa şi Orientul Mijlociu, acest cântec simbolizează modul în care muzica şi fotbalul pot aduce lumea împreună. Ca parte a noii strategii muzicale a FIFA, imnul va include mai multe părţi care vor duce fanii în atmosfera Cupei Mondiale mai mult ca niciodată” - Kay Madati, director comercial FIFA.

Cu influenţe R&B şi reggae, piesa va fi interpretată în premieră în public vineri seară, în cadrul tragerii la sorţi a grupelor CM 2022 (19:00, ora României).