Adidas a dezvăluit miercuri balonul pentru Cupa Mondială 2022 din Qatar numit anul acesta „Al Rihla”, care înseamnă „călătorie” în arabă și se anunță a fi un coșmar pentru portari.

„Balonul se inspiră din cultura, arhitectura, ambarcaţiunile tradiţionale şi drapelul Qatarului. Dinamismul şi vitalitatea culorilor pe un fundal perlat sunt o reflectare a ţării gazdă a Cupei Mondiale şi a vitezei tot mai mari a fotbalului”, se arată în comunicatul Adidas.

Ca la fiecare ediţie, pielea are specificul ei. Balonul a fost conceput pentru a rezista la cele mai mari viteze şi este cel care se mişcă cel mai repede prin aer.

„Fotbalul devine din ce în ce mai rapid, iar această evoluţie face ca precizia şi stabilitatea în aer să fie extrem de importante. Prin proiectare, acest nou balon îşi păstrează viteza în aer mult mai mult timp. Pentru cel mai mare eveniment din sportul mondial, facem imposibilul posibil cu inovaţii majore. Al Rihla este cea mai rapidă minge oficială de meci de la Cupa Mondială de până acum”, a declarat Franziska Löffelmann, director de design, grafică și echipament de fotbal al Adidas, citată de lequipe.fr.

Începând cu 1970 acesta este al 14-lea creat de brandul german pentru o Cupă Mondială. Respectul pentru principiile dezvoltării fiind în centrul companiei, aceasta este prima minge oficială de Cupă Mondială care este produsă exclusiv din vopseluri şi cleiuri pe bază de apă.

Contestatarii noului balon acuză că au fost folosite prea multe culori și acest lucru îi va pune în dificultate pe portari, care vor anticipa mai greu traiectoria, așa cum s-a întâmplat cu Jabulani (CM 2010).

