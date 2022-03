FOTBAL Sâmbătă, 26 Martie 2022, 16:21

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Italia a fost învinsă surprinzător de Macedonia de Nord și vede Mondialul la televizor pentru a doua oară consecutiv. La două zile după înfrângerea din barajul de calificare pentru turneul din Qatar, Roberto Mancini a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care pare să îndepărteze posibilitatea unei demisii din funcția de selecționer.

Roberto Mancini si dezamagirea ratarii calificarii la CM 2022 Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Pe „Stadio Renzo Barbera”, Italia a avut 32 de șuturi, dar Macedonia de Nord s-a impus, scor 1-0, cu un gol din afara careului înscris de Aleksandar Trajkovski (care a evoluat patru sezoane pe stadionul din Palermo).

Ca urmare a eșecului neașteptat, Italia ratează în premieră două Cupe Mondiale consecutive, după ce în 2018 nu a jucat în Rusia, fiind eliminată de Suedia.

Roberto Mancini, de la o bucurie totală la o dezamăgire frustrantă

„Fotbalul poate fi uneori o metaforă nemiloasă a vieţii. Vara trecută am fost în vârful Europei după ce am dus la bun sfârşit una dintre cele mai frumoase isprăvi din istoria echipei naţionale. Acum câteva ore ne-am trezit într-unul din momente cele mai dramatice puncte. Am trecut de la o bucurie totală la o dezamăgire frustrantă.

Este cu adevărat greu de acceptat, dar acceptarea înfrângerilor în viaţă face parte dintr-un parcurs sănătos de creştere din punct de vedere uman şi sportiv. Să ne acordăm timp să reflectăm şi să înţelegem cu luciditate.

Singura decizie înţeleaptă acum este să ridicăm capul şi să lucrăm pentru viitor. Mulţumim publicului din Palermo pentru căldură şi mulţumim tuturor fanilor care ne-au transmis mereu entuziasm şi afecţiune” - Roberto Mancini, pe Instagram.

Mancini a semnat anul trecut prelungirea contractului său până în 2026.

Pentru un loc la turneul final din Qatar, Macedonia de Nord se va duela cu Portugalia, după ce selecționata lui Fernando Santos a trecut de Turcia, scor 3-1.

Statistica meciului dintre Italia și Macedonia de Nord

Șuturi: 32-4

Șuturi din interiorul careului: 16-0

Șuturi pe poartă: 5-2

Posesie: 66%-34%.

Cornere: 16-0

Degajări: 4-54.​