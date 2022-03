FOTBAL Joi, 24 Martie 2022, 20:22

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Echipa națională Under 20 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Norvegiei, scor 2-1. Meciul de joi s-a jucat la Ploieşti, în cadrul turneului amical „Elite U20”.

Echipa nationala U20 a Romaniei Foto: frf.ro

Tricolorii au deschis scorul prin Anton ('28), dar nordicii au revenit în repriza secundă și au obținut victoria grație golurilor înscrise de Nordås ('57) şi Østrøm ('66).

Bogdan Lobonț: „Toți jucătorii s-au autodepășit la acest turneu”

La finalul partidei, selecționerul Bogdan Lobonț s-a declarat mulțumit de prestația tricolorilor pe durata celor șapte partide disputate în cadrul turneului amical.

„Au fost două reprize diferite. În partea secundă am făcut pasul în spate și nu am putut să ținem ritmul adversarului. Din păcate, astăzi am primit un gol mai mult decât am putut noi marca. Așa e la fotbal, cine dă mai multe, câștigă. Toți greșim. Nu l-am scos pe Anton pentru că am luat gol.

A ieșit pentru că fizic nu era în regulă, el vine după accidentare. Inclusiv eu puteam face mai mult. Nu există vina exclusivă a cuiva. Toată această campanie, chiar dacă reprezintă un turneu amical, o să o caracterizez imediat.

Noi am plecat cu o valoare medie a jucătorilor de aproximativ 300.000 de euro, cea mai mică dintre toate echipele. Ca să fac un rezumat, în aceste 7 jocuri toți fotbaliștii s-au autodepășit. Învățăm, muncim, capul jos și mergem mai departe, altă stradă nu există” - Bogdan Lobonț, după meci, citat de Digisport.

Au evoluat echipele:

ROMÂNIA U20: 12. Hindrich – 22. Anton, 5. Bîrzu, 4. Buta, 2. Grosu – 8. Iancu, 6. Perianu, 17 Pănoiu – 11. Mustacă, 10. Pitu (Cpt.), 9. Munteanu. Selecţioner: Bogdan Lobonţ

Rezerve: 1. Petre, 23. Eftimie, 3. Gladun, 7. Gaşpar, 15. Oprean, 16. Văsălie, 18. Szondi, 19. Finică, 20. Bratu, 21. Mogoş, 24. Mitran, 25. Georgescu

NORVEGIA U20: 1. Tangvik, 2. Østrøm, 4. Pignatel Jenssen, 5. Opsahl, 18. Wolfe – 14. Knudsen (10. Tangen, 58), 7. Jørgensen, 6. Kjølø (Cpt.), 11. Migusha (16. Palumbo, 58) – 9. Nordås, 20. Melkersen. Selecţioner: Jan Peder Jalland

Rezerve: 12. Stople, 3. Skaret, 8. Mannsverk, 10. Tangen, 15. Ottesen, 16. Palumbo, 17. Stensrud.

Rezultatele înregistrate de România la turneul amical Elite U20

România - Portugalia 2-1

Anglia - România 6-1

România - Cehia 2-1

Germania - România 4-0

România - Polonia 2-1

Italia - România 7-0

România - Norvegia 1-2.

Pentru tricolori urmează meciul cu Elveţia, luni, la Wil.