Edi Iordănescu se află în fața debutului pe banca tehnică a naționalei României, tricolorii urmând să întâlnească Grecia și Israel (meciuri amicale).

Edi Iordanescu Foto: frf / facebook

Într-o conferință de presă susținută joi, selecționerul a atins mai multe subiecte importante, printre acestea aflându-se relația cu fanii, modul în care selecționează jucătorii, dar și ce așteptări are de la următoarea perioadă.

Edi Iordănescu și selecția care îi supără pe unii jucători

Selecționerul României spune că nu face selecția în așa fel încât să nu-i supere pe unii jucători.

„Nu fac selecţia ca să nu supăr pe cineva. O facem după un studiu clar, monitorizare, informaţii. Am mers în mare parte pe nucleul conturat de Cosmin (n.r. Contra) şi continuat de Mirel Rădoi.

Sunt jucători care lipsesc, sunt jucători sub observaţie. Porţile noastre sunt deschise pentru orice jucător român care are valoare.

Cei care sunt supăraţi e bine că sunt supăraţi, mi-ar plăcea ca acea supărare să o materializeze în ambiţie la club” - Edi Iordănescu.

Motivul pentru care Darius Olaru nu a primit convocare

Darius Olaru este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului în acest moment, dar acesta nu s-a găsit printre fotbaliștii care au primit convocări din partea lui Edi Iordănescu.

“Sunt 5-6 jucători care au fost chiar sub listă. E vorba şi de necesităţile pe care le avem. Aş mai fi vrut 3, 4, 5 jucători. Trebuie să fim echilibraţi în selecţia pe care o facem.

Tot timpul vom avea un regret, dar asta nu ne împiedică ca în viitor să-i convocăm şi pe ei. Îl cunosc foarte bine pe Olaru, e un jucător care poate să dea foarte mult, are o marjă foarte mare de creştere, acum nu este nici la 60% din ce poate să fie. Este în atenţia mea, vă asigur de asta” - Edi Iordănescu.

Sfatul primit de la Anghel Iordănescu

Edi a precizat că a primit și sfaturi de la tatăl Anghel Iordănescu, fost selecționer al României în mai multe mandate (s-a aflat pe banca tricolorilor la CM 1994 din SUA).

„Tata mi-a spus că momentele cele mai grele cel mai uşor le depăşeşti că munceşti pentru echipa naţională şi pentru români. Sper să fie cât mai multe momente pozitive şi cât mai puţine momente negative” - Edi Iordănescu.

Selecționerul Edi Iordănescu, optimist înainte de debut

Edi Iordănescu spune că este optimist înainte de debutul la prima reprezentativă a României.

„Sunt mai optimist, îi cunosc, cu mulţi am lucrat. Nu mă aşteptam la surprize majore. Ce am evaluat, aia am găsit.

Cred că echipa are potenţial să crească, putem să construim, ce mă încurajează este că am descoperit un grad foarte mare de receptivitate.

Faptul că jucătorii au răspuns aşa, pentru mine este încurajator, dar lucrul acesta trebuie să persiste. Şi am încredere că va persista”, a conchis Edi Iordănescu, citat de News.ro.

România joacă amicale cu Grecia și Israel

Tricolorii vor disputa două partide de verificare, iar aceste meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. De asemenea, duelurile pot fi urmărite în direct pe ProTV și la Radio România Actualități.

Vineri, 25 martie

România - Grecia, de la ora 20:15, pe Stadionul Steaua (Ghencea)

Marți, 29 martie

Israel - România, de la ora 20:45, Stadionul Netanya.

Lista preliminară a stranierilor convocați de Edi Iordănescu - Pe cine ne vom baza la amicalele cu Grecia și Israel

Cum arată programul României în Liga Națiunilor:

4 iunie 2022

Muntenegru - România (ora 21:45)

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - România (21:45)

11 iunie 2022

România - Finlanda (21:45)

14 iunie 2022

România - Muntenegru (21:45)

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).