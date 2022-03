FOTBAL Joi, 24 Martie 2022, 08:59

​Real Madrid are un sezon bun: lider detașat în LaLiga și calificată în sferturile Champions League. Meciul cu Barcelona a tras însă un semnal de alarmă (galacticii au pierdut El Clasico cu 4-0 chiar pe Santiago Bernabeu), iar jurnaliștii de la AS spun că există o listă a vedetelor care vor părăsi gruparea în vara acestui an.

Real Madrid, umilita de Barcelona pe Santiago Bernabeu Foto: Twitter - LaLiga

Conform sursei citate, există o listă a fotbaliștilor de care Madridul vrea să scape în vara acestui an.

Este vorba despre lipsa randamentului din partea acestora, dar și salariile mari pe care le-ar primi la gruparea blanco.

Eden Hazard, eterna speranță

Marcelo, Isco, Eden Hazard și Gareth Bale sunt vedetele de care Realul va scăpa în vara lui 2022.

Marcelo va împlini 34 de ani în luna mai și este foarte rar folosit de Carlo Ancelotti. El este un factor important în vestiar, dar cam atât în aceste momente. Perioada de glorie a apus, iar Realul vrea să scape de brazilian.

Isco (va împlini 30 de ani) este o veșnică promisiune, un fotbalist de un talent aparte, dar care de câteva sezoane nu și-a mai găsit locul la Real, indiferent de numele antrenorilor (nici Zidane nu-l folosea prea mult).

Eden Hazard nu a fost în niciun moment la nivelul așteptat de fani și la pretențiile sumei de transfer: a venit pentru 115 milioane de euro de la Chelsea.

Sunt mari șanse ca belgianul să se întoarcă tocmai pe Stamford Bridge, acolo unde speră să-și revitalizeze cariera aflată în picaj de câteva sezoane.

Despre Gareth Bale nu sunt mult de spus: nu mai dă randament de ceva timp, dar are un salariu de top. În cazul galezului există zvonuri cum că ar agăța chiar ghetele în cui (va împlini 33 de ani în luna iulie).

De notat că Marcelo, Isco și Bale vor pleca gratis de la Madrid, contractele lor cu Realul urmând să se încheie pe 30 iunie 2022.

Conform AS, pe picior de plecare ar mai fi și jucători precum Dani Ceballos, Luka Jovic, Mariano Diaz și Jesus Vallejo.

La capitolul veniri, Kylian Mbappe este marea lovitură: nu este nimic oficial, dar presa de casă a Madridului (Marca și AS) vorbește despre un iminent transfer al starului francez: va veni din postura de jucător liber de contract, iar salariul său ar fi undeva la 25 de milioane de euro pe sezon.

În sferturile Champions League, Real Madrid va da peste Chelsea, campioana en-titre.