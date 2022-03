FOTBAL Luni, 21 Martie 2022, 10:10

Vlad Lupu • HotNews.ro

Carlo Ancelotti se învinovățește pentru eșecul drastic (4-0) al lui Real Madrid în fața Barcelonei, pe Santiago Bernabeu, în etapa a 29-a din LaLiga. În același timp, Xavi, tehnicianul catalanilor, consideră că echipa sa putea să mai marcheze în El Clasico.

Carlo Ancelotti Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul lui Real Madrid consideră că a greșit atunci când și-a trimis echipa să atace, criticând în același timp și arbitrajul.

"Îmi pare rău pentru fani, dar trebuie să privim înainte. Am încercat să împing echipa să atace pe teren şi nu a ieşit. E vina mea. Înfrângerea împotriva Barcelonei doare. Am fost de nerecunoscut, totul a mers prost şi le-am spus jucătorilor că a fost vina mea".

"Nu înţeleg (n.r. - despre faptul că Aubameyang nu a fost eliminat pentru o intrare asupra lui Toni Kroos), dar nu intru în detalii pentru că nu vreau să găsesc scuze. Am jucat foarte prost şi am abordat meciul la fel de prost.

Avem timp să ne adunăm energia şi să ne pregătim pentru ultimele două luni ale sezonului pentru a câştiga trofee. Sunt foarte trist de înfrângere, îmi pare rău pentru suporteri, dar trebuie să fiu calm” - Carlo Ancelotti.

Reacția lui Xavi după victoria Barcelonei din El Clasico

Tehnicianul Barcelonei și-a lăudat jucătorii pentru victoria clară din El Clasico, susținând că echipa sa putea să mai înscrie având în vedere numărul mare de ocazii avute.

„Am dat dovadă de personalitate, de mândrie, am ştiut să păstrăm balonul. Am făcut un meci pe care l-am controlat. Această victorie poate schimba dinamica prezentului şi a viitorului.

Am presat bine, am avut enorm de multe ocazii, am fi meritat să înscriem mai multe goluri. Sunt convins că această echipă este cea mai bună din lume.

Astăzi (n.r. duminică) este o zi pe care trebuie să o savurăm pentru că suporterii Barcei nu au avut prea multe bucurii în ultima vreme, cu atât mai puţin la derbiuri. Să câştigi cu 4-0 pe Bernabeu, jucând atât de bine, este dificil, nu se întâmplă în fiecare zi.

Eu nu caut glorie personală, vreau glorie pentru jucători şi pentru marea familie a Barcelonei în general” - Xavi Hernandez.

FC Barcelona, victorie zdrobitoare pe terenul rivalei Real Madrid

Barcelona a umilit Real Madrid în El Clasico, duminică, pe Santiago Bernabeu, scor 4-0.

Golurile echipei lui Xavi Hernandez au fost înscrise de Pierre-Emerick Aubameyang ('29, '53), Ronald Araujo ('38) și Ferran Torres ('47).

Chiar dacă a pierdut, Real rămâne favorită pentru titlul de campioană din LaLiga: are un avans de 9 puncte față de Sevilla (locul 2).

În urma acestui succes, FC Barcelona a acumulat 54 de puncte și a revenit pe podium, pe locul 3 (se află la egalitate cu Atletico, dar are un meci mai puțin disputat).