Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, joi, că îi este greu să alcătuiască lotul pentru meciul cu Farul Constanța deoarece are aproape toţi jucătorii apţi de joc. Acesta a vorbit și despre arbitrajul din Liga 1 și a făcut o comparație cu cel din Serie A.

„Farul Constanţa este echipa cea mai bună la meciurile de pe teren propriu, mai bună şi ca CFR, şi ca FCSB şi ca Craiova, are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu, asta am simţit şi noi la meciul pe care l-am avut la Constanţa, atunci am avut noroc, am recunoscut, dacă nu recunoşti înseamnă că nu eşti corect, am ajuns foarte rar la poartă, de 3-4 ori şi am marcat două goluri. Ei au avut multe ocazii, am avut un portar în formă excelentă şi apărarea, care cred eu că şi-a făcut datoria.

Dacă jucăm la fel, sigur o să pierdem meciul de sâmbătă, trebuie să fim mult mai buni, mult mai atenţi, trebuie să punem probleme şi trebuie să fim mai buni pe faza defensivă. Sunt conştient că Omoh, Nedelcu şi Iancu, care nu au jucat la ultimul meci cu FCSB, vor intra şi cu aceşti trei jucători forţa celor de la Farul este mult mai mare, mai ales dacă mă gândesc la jocul de atac.

În afară de Buş, care s-a accidentat azi, toată lumea este validă. Am o problemă şi îmi pare bine că o am, să aleg cei mai buni jucători. Nu numai primii 11, şi pe bancă e o problemă pe cine punem, avem nevoie de jucători care decid meciurile, pentru că acest campionat va fi decis de jucătorii de pe bancă, în opinia mea.

(n.r. - despre noul transfer, croatul Lovro Cvek) La acest meci nu are nicio şansă să joace, a venit de câteva zile, mie nu-mi place să forţez un jucător imediat, până nu se obişnuieşte cu echipa cu jucătorii. El cred că nici nu ştie numele jucătorilor, nu are cum să fie la acest meci, e un jucător care cred că poate să ne ajute. Avem o pauză după acest meci, vom avea un meci amical, îl vom vedea atunci, uşor, uşor, trebuie să se integreze în grupul nostru. Nu cred că mai avem nevoie de alţi jucători, sper să nu se accidenteze nimeni.

(n.r. - despre arbitrajul de la FCSB - Farul) Nu aş vrea să comentez prea mult ce a fost la acel meci, că după aia o să se spună că nu ştiu ce am zis. Probleme sunt peste tot în arbitraj, nu numai în România. Îmi place să citesc presa din Italia şi acolo cu VAR cu tot sunt probleme mari.

Arbitrul care a condus ieri Chelsea cu Lille, un arbitru foarte bun, a fost şi aici la Cluj, este suspendat în campionat după ultimul meci, deoarece nu a văzut un penalti pe care îl meritau cei de la Torino în meciul cu Inter, iar comisia de arbitri l-a suspendat o lună. Asta mi-a plăcut mie foarte mult, comisia de acolo a anunţat că arbitrul va fi suspendat o lună. Ceea ce mi se pare corect. A fost trimis în Europa, că nu aveau cum să-l oprească din Europa şi a arbitrat Chelsea - Lille şi a făcut-o foarte bine, a dat şi penalti după ce a consultat VAR-ul. La meciul acela nu a consultat VAR-ul.

Deci sunt mulţi arbitri care greşesc şi cu VAR. Arbitrii noştri au această scuză, în opinia mea, şi Rusandu are, pentru că e o fază grea. Dacă avea VAR, era simplu, se ducea, se uita şi dădea penalti. Eu nu am mai comentat pentru că nu au mai fost greşeli nici împotrivă, nici pentru, la CFR şi aşa aş vrea să fie în continuare. Ce se întâmplă la adversari, nu trebuie să comentez eu, trebuie să comenteze altcineva” - Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Meciul Farul - CFR Cluj va avea loc sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a II-a a play-off-ului Ligii I.