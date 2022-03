Un bărbat a fost împușcat mortal, iar unul a fost rănit în urma confruntărilor dintre fanii echipelor braziliene de fotbal Cruzeiro şi Atletico Mineiro. Cu o zi în urmă, în Mexic, suporterii lui Queretaro și Atlas s-au ciocnit violent pe stadion, multiple persoane decedând în urma bătăii generale.

Incidentele din Belo-Horizonte s-au petrecut cu mai multe ore înaintea meciului dintre cele două echipe braziliene, care conta pentru campionatul regiunii Mineiro.

Victima, un tânăr de 25 de ani, a fost împuşcată în abdomen și transportată la spital, unde a decedat din cauza rănilor avute. O altă persoană care trecea prin zonă a fost împuşcată în umăr, iar poliţia a precizat că starea ei este stabilă.

Aproximativ cincizeci de indivizi s-au luat la bătaie aproape de prânz, în cartierul Bela Vista, situat la est de Belo Horizonte, un oraş de 2,5 milioane de locuitori. Mai multe maşini au fost vandalizate şi ferestrele unor clădiri au fost sparte.

Cu trei săptămâni în urmă, un suporter a fost ucis cu focuri de armă la Sao Paulo (Sud-Est), în timpul unei lupte desfăşurate lângă stadionul clubului Palmeiras, unde fanii s-au întâlnit pentru a urmări finala Cupei Mondiale a cluburilor de la Abu Dhabi, pierdută cu 1-2 de Palmeiras în faţa formaţiei Chelsea, conform News.ro.

În urmă cu o zi, în Mexic, fanii lui Queretaro și cei ai lui Atlas s-au luat la bătaie chiar pe stadion. Conform informațiilor apărute în spațiul public, ar fi vorba de sute de persoane rănite și zeci de decese, deși autoritățile au negat faptul că ar fi vorba de pierderi de vieți omenești.

În filmulețele deosebit de violente postate pe Twitter, se observă cum mai mulți oameni lovesc în persoane aflate pe jos, pline de sânge și care și-au pierdut cunoștința.

Atenție, imagini cu violențele din Mexic și Brazilia care va pot afecta emotional!

This is truly sad… hope Queretaro get permanently banished from Liga MX https://t.co/4TaVGEGekj — Alfredo Morales (@kosherboy86) March 7, 2022

\uD83D\uDEA8viewer discretion \uD83D\uDEA8



No one should ever go to a football match and be murdered for supporting their team. Ban Atlas and Queretaro from playing in the liga MX. This is disgusting man.



pic.twitter.com/ehkVmJRDtj — daffodylan\uD83C\uDF3B (@DaffoEFC) March 6, 2022