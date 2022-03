FOTBAL Sâmbătă, 05 Martie 2022, 11:45

Vlad Lupu • HotNews.ro

Jurgen Klopp, tehnicianul lui Liverpool de nu mai puțin de șase ani și jumătate, a anunțat când plănuiește să plece de la echipa engleză.

Jurgen Klopp Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul german a confirmat că intenționează să părăsească echipa cu care a câștigat, printre altele, Premier League (2019/20) și Liga Campionilor (2019). Acest lucru se va întâmpla după expirarea contractului actual valabil până în 2024.

Klopp a semnat ultima prelungire a contractului cu echipa din Premier League în decembrie 2019, dar nu intenționează să mai continue pe banca lui Liverpool, conform Daily Mail.

"Pentru mine este importantă energia pe care o simt pe teren. Iubesc ceea ce fac, dar trebuie să fie și altceva în lumea asta în afară de antrenorat.

Toate lucrurile pe care am încercat să le implementăm în acești ani au fost pentru viitorul clubului. Viitorul meu va fi ok, dar trebuie să am grijă de club. Jucătorii vor da randament și după ce eu voi pleca, iar planul este să fac asta în 2024" - Jurgen Klopp.

Liverpool a câștigat recent un nou trofeu, Cupa Ligii Angliei, învingând Chelsea la penaltiuri.

