FOTBAL Joi, 03 Martie 2022, 15:03

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ajuns la 33 de ani, Henrikh Mkhitaryan a anunțat, joi, că se retrage din echipa națională a Armeniei. Mijlocașul ofensiv al echipei AS Roma și-a reprezentat de 95 de ori țara și a marcat 32 de goluri.

Henrikh Mkhitaryan Foto: Facebook

"Îmi amintesc când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul echipei naționale, asta se întâmpla într-un amical împotriva Panama, iar primul meu gol pentru națiunea mea, într-un meci de calificare la Cupa Mondială împotriva Estoniei. Am vrut să câștig fiecare etapă a carierei mele, indiferent cât de dificil ar fi fost.

A fost o onoare să joc pentru națiunea mea în ultimii 15 ani și cu atât mai mult o onoare să fiu căpitanul ei în ultimii 6 ani.

După 95 de selecții internaționale, muncă grea, pasiune și suișuri și coborâșuri fără precedent de-a lungul călătoriei în care mi-am reprezentat țara pe teren, am luat decizia de a mă retrage din cariera mea internațională cu echipa națională a Armeniei.

Am ajuns la această decizie după ultimul meu meci împotriva Germaniei, în noiembrie. Cred că este momentul potrivit. Am dat tot ce am putut da echipei mele naționale.

Prin urmare, în următorii ani mă voi concentra pe deplin asupra carierei mele la club.

Cuibul meu fotbalistic s-a țesut în Armenia, țara mea natală, și voi fi veșnic recunoscător fiecărei persoane care m-a susținut, care m-a antrenat, cu care am jucat și care a contribuit la creșterea mea ca fotbalist și ca persoană.

Mult noroc echipei mele naționale! Pentru totdeauna al vostru, Heno", a scris Mkhitaryan pe Facebook.

Mkhitaryan, care a mai jucat pentru Borussia Dortmund, Manchester United și Arsenal Londra, s-a alăturat echipei AS Romei ca jucător liber de contract în septembrie 2020. El a marcat 27 de goluri în 105 meciuri pentru Giallorossi și este unul dintre titularii obișnuiți sub comanda lui José Mourinho în acest sezon, scrie football-italia.net.

Antrenorul și fostul internațional armean nu erau în relații bune la Manchester United, dar relația lor s-a îmbunătățit la Roma, unde Mkhitaryan a jucat 32 de meciuri în acest sezon, marcând trei goluri și oferind șapte pase de gol.

Contractul său de pe Stadio Olimpico expiră la finalul sezonului, dar având în vedere rolul său în echipa lui Mourinho, este posibil ca el să prelungească pentru încă un an.