​Mircea Lucescu a revenit în România, iar la scurt timp după "interminabilul" drum din Ucraina a povestit pentru Gazzetta dello Sport cum se vede războiul din interior.

Războiul în care mulți nu credeau

Tehnicianul român a precizat că nu se aștepta ca până la urmă conflictul să înceapă.

"Am venit dintr-un cantonament pentru campionatul care era pe cale să reia, am plecat în Spania şi Antalya cu aproape toate echipele ucrainene, un fel de mini-liga.

Apoi ne-am întors, joi seară ne-am antrenat pentru meciul de Cupă şi apoi s-ar putea întâmpla ceea ce nu ne aşteptam niciodată... La un moment dat mă trezesc noaptea şi primul gând care îmi vine este vara, ştii acele furtuni de vară pline de fulgere şi tunete foarte puternice?

Dar nu, din păcate nu. Ni se spune că războiul a început şi că a ajuns la porţile oraşului. Nu, nimeni nu se aştepta. Se credea că în Donbass vor fi cel mult nişte lupte, nimeni nu credea într-o invazie precum cea pe care am văzut-o noi" - Mircea Lucescu, pentru sursa citată.

17 ore grele, între vamă și punctele de control

La scurt timp după izbucnirea conflictului, tehnicianului român i s-a transmis că nu se va mai juca fotbal. De asemenea, Ambasada României i-a tot spus lui Mircea Lucescu să părăsească Ucraina.

"Şi am aşteptat, o zi. Între timp, cei de la ambasada mea mă presau să părăsesc Ucraina. Aşa că am vorbit cu preşedintele meu, i-am liniştit pe jucători, ne-am asigurat că şi familiile lor sunt în siguranţă. Apoi, eu şi personalul meu am plecat.

Au fost 17 ore grele, între vamă şi puncte de control. Ca să ieşim din oraş mergeam înainte cu şapte pe oră, străzile erau pline cu maşinile celor care fugeau.

În afara Kievului am început să luăm drumuri secundare şi ne-am întâlnit cu convoaiele de soldaţi care se îndreptau spre sud, pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră, aşa că am ajuns la graniţa cu Moldova, unde erau cozi interminabile.

Şi acolo am văzut scene urâte, cu bărbaţi care însoţeau femei şi copii până la graniţă, asigurându-se că trec şi apoi revenind. Acolo îţi dai seama cu adevărat de drama războiului. Pentru că noi i-am auzit doar pe cei pe care i-am confundat cu un tunet, dar acei oameni nu" - Mircea Lucescu.

Campionatul din Ucraina s-ar putea juca în România

Mircea Lucescu a mai spus că există o variantă ca meciurile din campionatul Ucrainei să se dispute în alte ţări. "Da, este o propunere pe masă. România e dispusă, Polonia şi Ungaria la fel, ştiu că Ceferin (n.r. președintele UEFA) se gândeşte la asta, dacă se vrea, nu va fi greu de organizat" - Mircea Lucescu.

Ucraina, povestea unui tărâm de cucerit

Povestea ucrainenilor este a unui tărâm de cucerit, spune Lucescu. "Acum ruşii o invadează, cum au fost de-a lungul secolelor polonezii, mongolii, tătarii, popoarele germanice...

Nu au reuşit niciodată să formeze un stat puternic şi independent, iar acum că au făcut-o, iată că vine invazia. Tocmai acest lucru a contribuit însă să-i facă extrem de mândri că sunt ucraineni.

Sunt un stat nou, entuziast, care îşi foloseşte cu mândrie propria limbă, lucru care nu s-a întâmplat înainte. Ei se consideră leagănul Europei de Est, de la cultură la religie, şi nu este un popor care să accepte uşor să fie cucerit" - Mircea Lucescu.

Să nu mai lăsăm pe nimeni să moară

Întrebat cum crede că se va termina conflictul, Lucescu a răspuns: "Sper că se va ajunge la un acord politic şi, mai presus de toate, să ne dăm seama de ce contează: să nu lăsăm pe alţii să moară. Repet: nimeni nu se aştepta la o asemenea tragedie, ucrainenii l-au ascultat pe Putin şi au crezut că sunt dispute verbale, ameninţări.

Istoria ne va spune mereu această poveste ca a unei ţări înfrăţite care o atacă pe alta, este o rană incredibilă. Când vor deschide ochii şi vor realiza pagubele pe care le fac, poate că se vor opri. Acum să ne gândim la pace, apoi ne gândim şi la fotbal", a conchis Mircea Lucescu, citat de News.ro.

