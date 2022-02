Cezary Kulesza, preşedintele Federaţiei Poloneze de Fotbal, s-a declarat nemulţumit de măsurile luate de FIFA împotriva Rusiei, el subliniind că naţionala țării sale nu va juca împotriva selecționatei Rusiei, indiferent ce nume va purta aceasta.

"Decizia de astăzi a FIFA este total inacceptabilă. Nu suntem interesaţi să participăm la acest joc al aparenţelor. Poziţia noastră rămâne aceeaşi: echipa naţională a Poloniei NU VA JUCA împotriva Rusiei, indiferent care va fi numele echipei", a notat Kulesza pe Twitter.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.