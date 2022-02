What a special moment \uD83C\uDF1F



The entire stadium stands up and applauds Christian Eriksen who returns to competitive action 259 days after suffering a cardiac arrest at Euro 2020 \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFD\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0@TheAthleticUK #BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/qC9W27AWY4