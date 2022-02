Războiul din Ucraina Sâmbătă, 26 Februarie 2022, 11:43

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Mihai Leca, jucător legitimat la formația ucraineană FC Lvov, a declarat, sâmbătă dimineaţă, că a reuşit să fugă din calea războiului și să vină în România. Fotbalistul a povestit că a stat 14 ore la graniţa Ucrainei cu Polonia și a menţionat că s-a simţit ca în filmele cu "sfârşitul lumii".

Mihai Leca Foto: Facebook

"Dimineaţă (n.r. sâmbătă) la 03:00 am ajuns acasă. Când am plecat de acolo ne-a luat un reprezentant al clubului şi am mers cu maşina spre vamă. La un moment dat au fost doua accidente şi am luat-o pe jos, 8-10 kilometri, pentru că nu mai puteam aştepta. Cu bagaje, normal. M-am simţit ca într-un film cu sfârşitul lumii, mă gândeam că se poate sfârşi cu ceva rău.

Când am plecat spre vamă m-am gândit că voi sta acolo 4-5 ore. Dar acolo am văzut că sunt vreo 4.000 de persoane, cu rânduri separate cu femei şi copii de-o parte, cu bărbaţi de cealaltă. Lăsau mai mult femeile şi copiii să treacă şi ne mai dădeau şi nouă drumul.

La vamă nu mai era linişte ca la mine în oraş. Când am ajuns acolo am văzut adevărul, iadul. După 14 ore am putut ieşi din vamă. Am avut două ore în care am înaintat un pas. Ajunsesem să aplaude lumea că mai înaintăm doi paşi. Când deschideau poarta şi treceau 5-6 persoane, oamenii îşi împingeau copiii să treacă în faţă. Să fie sigur că scapă. Le căzuse şi sistemul informatic la un moment dat şi a durat vreo două ore să-l repare.

Chiar mă gândeam că o să vin în altă zi, dar m-am hotărât să stau şi am aşteptat. Erau irakieni, americani, polonezi, mai multe naţii. Am avut doar două variante să zbor spre casă cu avionul, la 1:00 (n.r. 13:00) şi la 6:00 (n.r. 18:00). Pe primul nu l-am mai prins, până am luat taxiul, până am ajuns...

Am discutat cu preşedintele clubului şi mi-a spus că va fi greu, foarte greu să ne mai plătească şi că dacă vrem să plecăm în altă parte ne dă actele. Vreau să-mi găsesc o altă echipă şi să joc.

La Lvov, în fiecare zi suna alarma. De explodat eu am auzit o bombă. Acum însă cred că va fi din ce în ce mai dificil să părăseşti Ucraina - Mihai Leca la Digisport.

De știut:

Mihai Leca este la FC Lvov din octombrie 2021. El a jucat de atunci în opt meciuri în campionat şi într-unul în Cupa Ucrainei. În carieră, fundaşul a mai evoluat, printre altele, la Oţelul Galați, Concordia Chiajna, Chindia Târgoviște şi FC Argeş, dar şi la Zakho SC, în Irak.

Toate competițiile sportive au fost suspendate în această perioadă, în Ucraina fiind instituită legea marțială.

Te-ar putea interesa și: